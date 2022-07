Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno approfittato di un impegno di lavoro di quest'ultimo per trascorrere alcuni giorni di relax in un lussuoso hotel di una famosa isola della Grecia, meta turistica tra le più gettonate soprattutto nei mesi estivi. Ecco dove si trovano e quanto potrebbero avere speso.

L'hotel scelto da Elettra e Afrojack per le loro vacanze da sogno

Si chiama Cavo Tagoo Mykonos l'hotel in cui sta alloggiando la coppia e si trova sulla costa occidentale dell'isola da cui prende il nome, Mykonos appunto. Elettra e Afrojack, come dicevamo, hanno colto al volo l'occasione con l'ospitata di lui in una discoteca della zona e sono volati in Grecia per qualche giorno di vacanza.

L'esclusiva location si trova come incastonata nella roccia con la vista dagli ampi terrazzi che da direttamente sul mare. Si sviluppa su più livelli e comprende un ristorante, piscine, piscine private, spa e suite complete di idromassaggio.

Quanto costa un soggiorno a Mykonos

Il costo stimato per un soggiorno nella struttura scelta dalla "twerking queen" e dal marito varia ovviamente in base a tutta una serie di fattori tra cui il periodo (che si divide in bassa e alta stagione) e i comfort di cui si vuole usufruire. Da poco più di 1000 euro a notte infatti, se ne possono arrivare a spendere anche 3000 e non è da escludere che sia proprio questa, se non di più, la cifra spesa da Elettra e Afrojack.

Mykonos non è di per sé una meta proibitiva, anzi, tutto il contrario! Il fatto è che sull'isola è davvero difficile annoiarsi tra escursioni da fare e serate a cui partecipare. Il consiglio quindi è quello di prepararsi un budget su cui fare affidamento al di là di quello speso per prenotare la vacanza tra volo e hotel.

Chi sono Elettra Lamborghini e Afrojack

Impossibile non conoscere Elettra Lamborghini, personaggio televisivo, cantante, influencer e soprattutto nipote di Ferruccio Lamborghini, imprenditore e fondatore dell'omonima casa automobilistica. Il nome completo di Elettra, ovvero Elettra Miura Lamborghini, deriva infatti proprio dalla famosa auto prodotta tra metà degli anni '60 e l'inizio degli anni '70.

Afrojack invece è un produttore discografico e dj olandese che abbiamo anche avuto l'occasione di vedere all'opera agli Eurovision 2021 nell'edizione olandese vinta dai Maneskin, quando si è esibito nel remix di Titanium insieme a Gennis Grace.

La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2018 e si è sposata poi nel 2020 con una cerimonia blindatissima che si è tenuta sul lago di Como organizzata dal wedding planner Enzo Miccio.

Guardando le storie di Instagram dei due innamorati impegnati a godersi le vacanze nel lussuoso hotel viene da chiedersi a quanto ammontino i loro rispettivi patrimoni, ed è presto detto.

Quello di Elettra, tra possedimenti, dischi venduti, sponsor e vari cachet ammonterebbe attorno ai 10 milioni di euro, senza contare ovviamente le ricchezze di cui dispone la sua famiglia d'origine, quello di Afrojack invece, stando ad alcune indiscrezioni negli anni avrebbe raggiunto la cifra di 45 milioni.