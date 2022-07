Aggressiva ma mai volgare, determinata in quello che fa senza prendersi troppo sul serio. Elettra Lamborghini è così: pochi filtri (giusto quelli di Instagram) e tanta sicurezza nel portare avanti un personaggio che, comunque la si pensi, è uno dei più in vista nel panorama italiano.

Se la sua fortuna è quella di essere nata con la strada spianata, il merito è di aver intrapreso un percorso tutto personale per arrivare al successo. Tra l’eredità di famiglia e gli introiti della sua carriera, il patrimonio della star del web e della tv raggiunge vette milionarie. A quanto ammonta?

Dal “piccolissimo” al piccolo schermo, passando per la musica

Classe 1994, Elettra Lamborghini è nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica, e figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini. L’intuito dell’ereditiera emiliana le fa comprendere l’enorme potenziale offerto dal social network Instagram, di cui si serve per mostrare la propria vita agiata, l’outfit e i balletti provocanti che moltiplicano la sua fan base, oggi costituita da più di sette milioni di follower.

Grazie alla popolarità acquisita sul web, il passaggio da uno schermo della misura di pochi pollici ai programmi televisivi è immediato. Elettra Lamborghini è invitata a partecipare al programma Super Shore, e subito dopo al docu-reality Riccanza, un format ispirato a The Kardashians, serie americana che ritrae lo stile di vita quotidiana della celebrità Kim e dei suoi familiari. Nel mezzo, la influencer posa anche per Playboy.

La sua fama si estende ormai oltre i confini nazionali, ed è selezionata in Spagna come concorrente per il Grande Fratello Vip.

Accanto alla moda e il lusso, la grande passione di Elettra è la musica. La notorietà che si è conquistata le permette di incidere il singolo Pem Pem, che spopola rapidamente su Spotify e il disco contenete il brano supera le 120.000 copie vendute, ottenendo il certificato di doppio platino. Più avanti farà seguito un altro tormentone, Pistolero, sempre cantato in lingua spagnola, primo titolo dell’EP Twercking Beach.

Nel 2020 si sposa con il dj olandese Afrojack, dopo due anni di fidanzamento ufficiale.

Il patrimonio di Elettra Lamborghini

Non ci sono cifre ufficiali in grado di quantificare l’effettiva ricchezza di Elettra Lamborghini. Si stima che il suo patrimonio personale si aggiri intorno ai 10 milioni. Si tratta di un dato che tiene conto solo dei guadagni per la sua attività di cantante e influencer. Se si aggiungesse il patrimonio della famiglia Lamborghini, il conto salirebbe di parecchio.

Infatti i settori in cui il padre Tonino opera sono molto diversificati, spaziando tra orologi, profumi, occhiali, cellulari, arredamento, abbigliamento e accessori sportivi, golf e utility cart, beverage, hotel di lusso, ristoranti e progetti real estate a marchio.