Come molti giovani web influencer oggi anche Elisa Esposito, classe 2002, si è fatta conoscere grazie a un trend su Tik Tok, il social ormai famoso per essere la piattaforma preferita della Generazione Z.

Le sue "lezioni di corsivo" sono sbarcate anche in televisione e da quel momento la sua fama non ha fatto altro che aumentare, tanto da arrivare a essere contattata per partecipare al GFVip.

Ma quanto guadagna la giovane tiktoker? Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo patrimonio, accumulato grazie ai video su Tik Tok, le varie sponsorizzazioni e, a quanto pare anche grazie a un'altra piattaforma molto discussa.

Elisa Esposito, quanto guadagna la professoressa di corsivo

Il corsivo ormai abbiamo imparato a conoscerlo. Da quando Elisa Esposito è sbarcata a Propaganda Live con lo sketch comico in cui prendeva in giro il comizio di Giorgia Meloni in Spagna il nuovo trend ha contagiato davvero tutti, dai "boomer" fino alle intelligenze artificiali come Alexa, di proprietà di Amazon.

Una tendenza, possiamo dire, a volte anche mal sopportata che però ha permesso a Elisa Esposito di accumulare qualche guadagno in più nonostante la giovanissima età.

La cifra precisa accumulata dalla star dei social non è nota per ragioni di privacy, ma quello che è certo è che il numero di follower in costante aumento su Instagram e su Tik Tok, rispettivamente 313mila sul primo e poco più di 942mila sul secondo, le permette di collaborare con alcuni sponsor, che la pagano a post.

La possibile partecipazione al GFVip

Come ha dichiarato la stessa Elisa, le sue lezioni di corsivo avevano attirato anche i produttori del Grande Fratello Vip, che a quanto pare avevano iniziato a "corteggiarla" professionalmente con la proposta di partecipare al programma.

Stando alle ultime notizie comunque, tra gli esclusi ci sarebbe proprio lei, segno che le trattative non sono andate in porto almeno per quanto riguarda gli inizi del programma, perché con il Grande Fratello si sa, tutto può essere e considerando che anche questa nuova edizione sarà molto lunga non è da escludere una sua entrata in un secondo momento.

Ma la Esposito avrebbe potuto partecipare a un altro reality in onda su Mediaset noto per l'unione bizzarra di cultura e del così detto "trash". Una fan le ha infatti chiesto se le sarebbe piaciuto partecipare a La Pupa e il Secchione. Quale è stata la risposta di Elisa? La trasmissione l'ha contattata in passato, ma lei avrebbe rifiutato.

La prof di corsivo anche su OnlyFans

Parlando di guadagni, sempre stando a quanto dichiarato dalla stessa Elisa Esposito, ci sarebbe un'altra piattafuorma a garantirle ulteriori entrate nel proprio portafoglio. La tiktoker che ricordiamo è ormai maggiorenne, si sarebbe aperta anche un profilo su OnlyFans.

Si tratta di una piattaforma nota per lo scambio (a pagamento) di contenuti per adulti nata in Inghilterra e che nel periodo del primo lockdown a causa della pandemia da Coronavirus si è poi diffusa in tutto il mondo, Italia compresa ovviamente!

Nella descrizione del suo profilo si legge la proposta "hot" della ragazza: foto sexy in cambio di un abbonamento che è possibile dividere in "pacchetti", quello mensile da 7 dollari e 50, quello trimestrale da 29,23 e quello semestrale da 44,97 dollari.