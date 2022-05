Come lei stessa ha raccontato più volte in diverse interviste, Elodie alle spalle si è lasciata una vita non facile e sembra essersi decisamente riscattata. Ecco quindi a quanto ammonterebbero ad oggi i guadagni della cantante.

Elodie, tutto sul patrimonio della cantante: una stima in base ai suoi successi musicali

Difficile stabilire con esattezza l'effettivo patrimonio di Elodie. Ma si potrebbe comunque fare una stima prendendo in considerazione i vari cachet e le vendite della cantante tra concerti e dischi, in tutti questi suoi anni di attività. Secondo quanto riportato in una classifica delle certificazioni FIMI per esempio, Elodie dal 2016 al 2021 avrebbe venduto un totale di 930.000 copie tra le 880.000 di singoli e le 50.000 di album.

Il 2021 comunque è stato un anno molto fortunato per la cantante, che è stata anche chiamata come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Il cachet per lei in quell'occasione è stato di una cifra pari a 25mila euro.

Parlando proprio di "Margarita" poi, Marracash ed Elodie avrebbero conquistato il Disco di Platino per aver registrato oltre 50mila download nel 2019, mentre con "Bagno a mezzanotte" uno dei suoi ultimi singoli uscito nel 2022, è riuscita a posizionarsi quarta nelle classifiche radiofoniche italiane. I proventi del singolo inoltre sono stati devoluti a Save The Children per aiutare i bambini in fuga dall'Ucraina.

Su Instagram inoltre la cantante conta 2,7milioni di follower che come sappiamo possono diminuire ma anche aumentare in continuazione. Questo sicuramente le permette collaborazioni con diversi brand, come l'ultima con Wella Professionals, specializzato in capelli e acconciature, di cui la cantante è la prima ambassador italiana.

Elodie: dal passato difficile al successo grazie alla musica

Classe 1990, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, la vita di Elodie non è stata sempre facile. Cresciuta a Quartaccio, un quartiere popolare di Roma, la ragazza ha passato i suoi primi anni di vita fino all'adolescenza tra alcol, droga ed episodi di bullismo.

Elodie è quindi dovuta crescere in fretta per trovare la strada che la portasse lontana da quell'ambiente e nel processo ha messo da parte alcune tappe fondamentali nella vita di qualsiasi ragazzino, una su tutte il conseguimento del diploma.

Ma Elodie non si è persa d'animo e dopo una prima esperienza nel mondo della moda e delle discoteche in cui ha lavorato come cubista, ha tentato prima i provini di X Factor e successivamente quelli di Amici, trovando nella scuola di talenti di Canale 5 la sua fortuna che l'ha portata ad essere la cantante amatissima che è oggi.