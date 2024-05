Enrico Mentana è uno dei conduttori e giornalisti più famosi in Italia. Le sue “maratone ” televisive sono passate alla storia, come il suo instancabile zelo. Ad oggi è il direttore del TG di La7 e, in passato, è stato autore, conduttore e co-autore di molteplici programmi.

Anche la sua vita privata è spesso finita sotto i riflettori, specialmente la storia d’amore con la collega giornalista Francesca Fagnani. Una lunga carriera costellata di successi che ha garantito ad Enrico Mentana un patrimonio niente male. Ecco quanto guadagna e qual è il suo stipendio come direttore del telegiornale.

Quanto guadagna Enrico Mentana

Enrico Mentana è diventato noto al grande pubblico grazie alle sue collaborazioni per la RAI, le reti Mediaset e dal 2010 La7. I guadagni di Enrico Mentana sono cambiati nel passaggio da Tg5 a La7 passando, si presume, da 500 mila euro lordi annuali – quando lavorava per Mediaset – a 320 mila euro lordi annuali durante il soggiorno a La7. A queste cifre bisogna poi aggiungere i vari premi individuali di cui è stato insignito.

La carriera

Enrico Mentana inizia la sua carriera lavorando per la RAI nel 1980 nella direzione esteri. La prima importante intervista arriva dalla madre di Mehmet Ali Agca, colui che attentò alla vita di Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro.

Dopo 10 anni in RAI passa a Fininvest (oggi Mediaset) nel 1991 e l’anno successivo fonda insieme ad altri (tra cui Cristina Parodi) il telegiornale su Canale 5 di cui diventa il responsabile e conduttore dell’edizione delle 20:00. La sua esperienza come conduttore Mediaset termina nel 2004, quando viene sostituito dall’incarico da Carlo Rossella.

Nel settembre 2005 inizia a condurre un nuovo programma di informazione “Matrix” (in cui intervista anche personaggi centrali della scena italiana come Walter Veltroni e Silvio Berlusconi) accanto ad un programma sportivo “Serie A – Il grande calcio“.

La sua carriera in Mediaset ha però una brusca battuta di arresto nel 2009, quando poco dopo la morte di Eluana Englaro, decide di presentare le sue dimissioni per motivi legati alla programmazione di Canale 5 che non annullò la puntata del Grande Fratello. Le dimissioni furono accettate ma la questione non finì lì. Infatti circolavano voci che Mentana non fosse più gradito a Mediaset dopo le elezioni politiche del 2008. Il 26 maggio 2009 il Tribunale di Roma reintegra Mentana nel suo ruolo come conduttore di Matrix, dichiarando illegittimo il licenziamento avvenuto. Una settimana dopo arriva un comunicato da Mediaset dove viene detto che:

“Mediaset ed Enrico Mentana hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro”

Nel giugno del 2010 viene assegnato alla direzione del TG LA7, a cui è rimasto ancorato fino ad oggi. Ci sono però indiscrezioni secondo le quali Mentana sia pronto a lasciare LA7 dopo le parole di Lilli Gruber (collega di LA7) che ha commentato il termine ritardato del telegiornale (condotto appunto da Mentana) con le parole:

“l’incontinenza è una brutta cosa”

parole che sembrano aver portato ad un punto di non ritorno tra i due conduttori.

Nel caso in cui decidesse di lasciare LA7 è pronto a firmare un contratto con l’emittente di Discovery Nove che ha già messo sotto contratto Fabio Fazio e Amadeus dopo il loro distacco dalle reti RAI e che avrebbe deciso di puntare su programmi di informazione che potrebbero essere condotti proprio da Enrico Mentana.