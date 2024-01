Svelato il patrimonio di Eros Ramazzotti: ecco quanto guadagna il cantante

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più ascoltati e seguiti d'Italia, ma non solo: la sua musica è arrivata anche al di fuori del nostro Paese.

Le sue canzoni sono, ancora oggi, sempre più ascoltate, e la sua figura è molto chiacchierata: spesso è protagonista delle pagine di cronache rosa, da quando si è separato da Michelle Hunziker prima, e poi con Marica Pellegrinelli.

In molti si chiedono anche a quanto ammonti il suo patrimonio, visto che nel 2022 è stato indicato come il cantante italiano dal patrimonio più cospicuo.

Il patrimonio di Eros Ramazzotti, ecco a quanto ammonta

Con alle spalle la pubblicazione di ben 22 album, Eros Ramazzotti è certamente uno dei cantanti più ascoltati e apprezzati nel contesto musicale italiano. Il cantante vanta infatti una lunga carriera, ricca di successi nel mondo della musica, anche internazionale, e due vincite al Festival di Sanremo.

Quello che ci si aspetta, quindi, è che in più di 30 anni di carriera il suo patrimonio sia notevolmente cresciuto, dopo i tour e le partecipazioni ai festival canori. Invece l'ammontare del suo patrimonio non si limita solo alla sfera musicale: nel corso della sua carriera ha deciso anche di investire su diverse attività.

Il suo patrimonio è stimato in circa 275 milioni di dollari, ottenuto grazie ai diritti di autore dalle sue canzoni, ma soprattutto anche grazie a notevoli investimenti in attività e accordi di collaborazione.

Il cantante, autore di grandi hit che hanno scalato le classifiche italiane e non solo, visto il patrimonio ha scelto di acquistare e guidare un'Audi RS6. Si tratta di un gioiello su quattro ruote: è un'auto che possiede delle fantastiche caratteristiche.

Le passioni di Eros Ramazzotti, oltre alla musica

Il suo patrimonio di circa 275 milioni di dollari non è frutto solo del settore musicale ma anche di altri investimenti che il cantante ha saputo fare.

Eros, per esempio, ha creato un brand di abbigliamento e una linea di profumi, ma ha anche gestito una squadra di calcio e aperto una pizzeria, "Le pizze di Papà Eros" a Roma: i suoi proventi arrivano anche da queste attività.

Il marchio lanciato dal cantante romani si chiama "Pure Wonderramazzotti - Italia", creando la linea di moda Seduzione by Eros Ramazzotti.

Secondo le stime, l’artista guadagnerebbe quindi tra i 500 mila e gli 800 mila euro, e nel 2022 è stato anche definito il cantante più ricco d’Italia in assoluto.

Dove si trovano le case di Eros?

La casa di Eros Ramazzotti si trova a Milano, ed è una vera e propria casa misura d'artista: situata in zona Conciliazione, si trova all'interno di un palazzo d'epoca.

La casa mantiene anche lo studio di registrazione, che pappare sui social in molte fotografie del cantante.

Negli ultimi anni Eros ha deciso di prendere casa a Adro, in Franciacorta, terra che ama soprattutto per la discrezione che gli concede e per il contatto continuo con la natura.

Quanto costa a Eros Ramazzotti il mantenimento delle ex mogli

Eros Ramazzotti è noto al grande pubblico come cantante, ma anche per la sua storia d’amore con la conduttrice tv Michelle Hunziker da cui ha avuto una figlia Aurora. Aurora lo ha recentemente reso nonno del piccolo Cesare.

La storia tra Eros e Michelle è finita pochi anni dopo la nascita della figlia, ma i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Nel 2009, il cantante conosce Marica Pellegrinelli, che sposa nel 2014. La coppia ha avuto due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ma si separa nel 2019. Anche se non si sanno i motivi della rottura, questa è stata consensuale, e i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Sono in tanti a chiedersi quanto il cantante debba versare alla ex moglie Marica Pellegrinelli, ma anche il suo primo amore.

In base al suo guadagno annuale stimato, Eros dovrebbe quindi versare una cifra che si avvicina ai 320.000 euro di mantenimento per i figli. Non si hanno chiaramente informazioni certe su questo dato: si tratta unicamente di supposizioni.

Inoltre si pensa che per il divorzio con Michelle Hunziker il cantante abbia pagato 500.000 euro, oltre ai 5000 mensili destinati al mantenimento di Aurora. Secondo una dichiarazione riportata dall’ANSA, la Hunziker avrebbe chiesto di non percepire altre somme dal suo ex marito. Ramazzotti oggi è intanto sempre più felice insieme alla sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino.