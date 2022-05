Tra gli illustri ospiti attesi al Met Gala 2022 anche la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. Sul red carpet dell'evento entrambi hanno sfoggiato look firmati Versace, scelti per loro dalla stilista e amica Donatella, anche lei ospite all'evento. Ad attirare l'attenzione però, è stato l'orologio di lusso indossato dal cantante e imprenditore.

Marca e costo dell'orologio di lusso indossato da Fedez

Per Fedez si tratta della prima volta come ospite dell'evento più importante per l'industria della moda e la sua storia. Sul red carpet l'imprenditore ha sfilato mano nella mano con la propria moglie, accanto a nomi come quello della Kardashian, che proprio come la Ferragni, è riuscita a raggiungere la fama in America e nel mondo grazie ai social network.

Il cantante milanese ha indossato uno smoking total black firmato Versace con revers tempestati da scintillanti strass dorati come dettaglio per richiamare il tema della serata, ovvero l'epoca della Gilded Age, che ha caratterizzato gli Stati Uniti tra il 1870 e l'inizio del Novecento, ricordati come anni di opulenza e benessere economico.

Il vero protagonista del proprio look però, Fedez lo ha indossato al polso. Stiamo parlando dell'orologio firmato Hublot, di cui la Ferragni è anche global ambassador. Il modello, in particolare, del prezioso accessorio è il Big Bang Unico Sapphire Baguettes e fa parte di una collezione il cui costo varia dai 50.000 euro ai 100.000, a seconda delle varie caratteristiche di ogni pezzo.

Chiara Ferragni e Fedez: le loro prime volte sui red carpet d'oltreoceano

Come ha raccontato Chiara Ferragni stessa attraverso il proprio profilo Instagram, per lei la prima volta al Met Gala fu nel 2015, un periodo della sua vita vissuto a Los Angeles, descritto dalla stessa come "deprimente" a causa di alcune situazioni lavorative e private che iniziavano a starle strette.

L'edizione del 2022 è quindi la seconda volta per l'imprenditrice digitale nostrana che per l'occasione, come il marito, ha indossato un outfit total black firmato Versace composto da un abito aderente con spacco e guanti in pelle lunghi fino ai gomiti, con gioielli gold come dettaglo prezioso.

Come dicevamo, invece per Fedez si tratta della prima volta, dopo aver debuttato sempre insieme alla moglie, anche su un altro red carpet: quello degli Oscar 2019, in occasione dell'uscita del docu-film sulla vita dell'influencer distribuito da Prime Video. Ma perché i "Ferragnez" sono stati invitati ai Met Gala 2022?

Il motivo è sotto gli occhi di tutti ed è innegabile. Se Chiara Ferragni, da sola, è stata pioniera di quello che oggi è il mestiere dell'imprenditrice digitale nel mondo della moda, i Ferragnez come coppia si sono distinti nel corso degli anni (e soprattutto durante il periodo più duro della pandemia da Coronavirus) per il loro impegno sociale, versando anche diverse somme a favore di diversi enti. L'invito all'evento di beneficenza tra i più famosi degli Stati Uniti è arrivato quindi, si può dire, in modo quasi fisiologico.