Dal suo esordio nel mondo della musica al successo in televisione grazie ad X Factor fino al matrimonio con l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nel giro di qualche anno Fedez, classe 1989, è riuscito ad accumulare un patrimonio niente male.

Grazie a una serie di successi in campo musicale, televisivo e imprenditoriale e ovviamente anche grazie alla sua fama sui Social network che è andata via via crescendo, Fedez è anche riuscito ad affermarsi, insieme alla moglie, tra le personalità italiane e non più influenti secondo Forbes. Ecco allora a quanto ammonterebbero i suoi guadagni.

Fedez, a quanto ammonta il patrimonio di una delle personalità italiane più influenti secondo Forbes

Dal suo esordio nel mondo della musica, Fedez ha pubblicato sette album in studio che gli sono anche valsi diversi dischi di platino per e posizioni in classifica sempre alte e per il numero di vendite e download accumulati. Numeri che oltre agli incassi hanno fatto inevitabilmente crescere anche la sua fama.

Fedez possiede anche le quote di diverse società tra cui la Zdf e la Doom (Dream of Ordinary Madness) con cui segue tantissimi artisti del mondo della musica e del web. Secondo alcune stime, solo la parte relativa alla Doom gli frutterebbe qualcosa come 1,8milioni di euro mensili.

Fedez è anche uno dei volti di Amazon Prime Italia. Sin dai primi esordi del colosso dello streaming anche nel Bel Paese infatti, il cantante avrebbe preso parte a diversi prodotti audiovisivi nella loro versione italiana come il reality Celebrity Hunted, LOL - Chi ride è fuori, e il documentario The Ferragnez, senza contare che di Amazon Prime è proprio testimonial. Una collaborazione che gli avrebbe fatto incassare qualcosa come 800mila euro.

Fedez e l'impero costruito grazie a Instagram

Come dicevamo, Fedez è molto attivo sui social e in modo particolare su Instagram su cui conta 13,9milioni di follower. Qui racconta la sua quotidianità e si fa portavoce di tantissime cause sociali e non solo, come è successo nel periodo della pandemia da Coronavirus.

Di tanto in tanto però si dedica anche alle sponsorizzazioni per alcuni brand come Intimissimi, Versace e Supreme su tutti, che gli frutterebbero qualcosa come 31.200 dollari a post.

E a proposito di Instagram, ai suoi guadagni sono da aggiungere quelli dell'altra metà dei Ferragnez, ovvero Chiara, che proprio su questo social ha costruito un vero e proprio impero che gira tutto attorno alla sua immagine.

Le case lussuose dei Ferragnez a CityLife

Prima di trasferirsi con la moglie nell'ormai famoso super attico a CityLife, uno dei quartieri più esclusivi di Milano, Fedez viveva non lontano da lì, sempre nello stesso quartiere, in un lussuoso appartamento che era riuscito ad acquistare grazie al suo successo ancora prima di incontrare Chiara Ferragni. L'avrebbe poi messo in affitto per una cifra pari a 10.000 euro al mese.

Successivamente alla nascita del primogenito Leone avrebbero deciso di spostarsi in una casa più grande all'interno dello stesso quartiere, precisamente in uno degli appartamenti all'ultimo piano del palazzo progettato da Zaha Hadid, un'architetta iraniana. Il costo della dimora? Ben 2milioni di euro!

Ma la famiglia, con l'arrivo della piccola Vittoria, sarebbe in procinto di trasferirsi nuovamente entro il 2023. Sempre a CityLife ovviamente, ma questa volta nelle Residenze Libeskind 2. Per quanto riguarda il costo, si sa che la spesa minima girerebbe intorno ai 3.363.000 euro, considerando quindi che il nuovo appartamento dei Ferragnez si troverà all'ultimo piano e sarà sicuramente su più livelli non ci sarebbe da stupirsi se venisse costare molto di più!