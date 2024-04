La vita da single di Fedez è partita da una casa nuova di zecca, 400 metri quadrati che finalmente potrà arredare come vuole, senza dover passare l’esame ‘Chiara Ferragni’. La dimora sta prendendo forma e vanta anche una poltrona peluche assai particolare. Vediamo quanto costa il complemento d’arredo e chi lo ha firmato.

Fedez acquista la poltrona peluche: quanto costa?

Da settimane, ormai, Fedez ha lasciato il mega attico di City Life che divideva con Chiara Ferragni per trasferirsi in Piazza Castello, dove ha acquistato un appartamento di 400 metri quadrati. E’ qui che il rapper ha deciso di ricostruire la sua vita, che lo vedrà papà single dei piccoli Leone e Vittoria. Tra lui e la moglie, almeno per il momento, il sereno sembra lontano anni luce. I due hanno perfino smesso di seguirsi sui social e i beninformati sostengono che sono pronti a farsi la guerra anche in tribunale. Tralasciando ciò, Fedez appare sereno e libero nella sua nuova dimora, dove ha perfino piazzato una poltrona peluche.

Di certo, la Ferragni non gli avrebbe mai permesso di mettere nell’attico di City Life un complemento d’arredo di questo tipo. Si tratta, ovviamente, di un oggetto di design, particolarmente costoso e quasi introvabile. Per il momento, Fedez ha posizionato la poltrona peluche in sala, alle spalle del grande divano grigio. Progettata da KAWS e Studio Campana (dei designer Fernando e Humberto Campana), la sedia è nera ed è formata da tanti peluche dello stesso colore messi a mo’ di collage. Spiccano solo gli occhi bianchi con l’immancabile XX e il naso rosa.

Il prezzo della poltrona peluche è quasi impossibile da stabilire. Pensate che, il 23 novembre del 2019, Christie’s ha chiuso una vendita per 1.750.000 dollari di Hong Kong, pari a 208 mila euro. Fedez, che vanta un patrimonio ingente e ama vivere nel lusso, potrebbe anche aver speso una cifra del genere.

Fedez: una casa a sua immagine e somiglianza

KAWS è un brand di cui Fedez è un grande appassionato. E’ lo stesso che ha firmato i tanti pupazzi che ha sia in casa che in ufficio. Questi giocattoli di Brian Donnelly sono facilmente riconoscibili grazie alla XX sugli occhi. La poltrona peluche, in acciaio inossidabile e legno, è composta da un numero impressionante di peluche: da 75 a 120.

La sedia, è bene sottolinearlo, non è l’unico complemento di design che spicca nella nuova casa di Federico Lucia. Il divano, ad esempio, è stato progettato da Francesco Binfarè per Edra, mentre la lampada a forma di mitra è disegnata per Flos da Philippe Starck. Perfino per i bambini Leone e Vittoria il rapper ha pensato a qualcosa di speciale. Nella loro cameretta, oltre alla lampada di Pikachu, c’è una parete interamente realizzata con i Lego che Fedez ha acquistato per loro a Miami. Non manca neanche una sala giochi, dove ha piazzato un flipper e alcuni videogiochi di un tempo.