I Ferragnez, con prole a seguito volano a Ibiza per trascorrere vacanze di lusso e staccare, per un attimo, dai lavori per la loro nuova casa milanese. Ecco quanto hanno speso Ferragni e Fedez per alloggiare in una mega villa esclusiva nella famosa isola delle Baleari.

Vacanze di lusso per Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni, Fedez e i loro due figli Leone e Vittoria hanno raggiunto Ibiza a bordo di un jet privato. Ovviamente non hanno mancato di documentare il tutto sui loro seguitissimi profili Instagram e attraverso gli scatti condivisi dai coniugi social più famosi d'Italia, anche i loro follower hanno potuto sognare un po'.

Le storie e i feed dei Ferragnez mostrano infatti una grande villa distribuita su due piani con piscina a sfioro su un panorama mozzafiato che già da solo, possiamo dire, vale tutto il prezzo della vacanza.

Il lussuoso alloggio è munito anche di un campo da basket, lo sport preferito dal rapper cresciuto a Rozzano e una taverna con una pista da bowling incorporata. Chiara e Federico, che immersi in tutto questo sfarzo non si annoieranno di certo, hanno poi scelto di farsi coccolare a ogni pasto da uno chef privato.

Quanto costa la vacanza dei Ferragnez tra jet privato e villa super lusso

I due influencer non hanno mai fatto mistero se non dei rispettivi guadagni, per ragioni di privacy, almeno del loro stile di vita accessibile davvero a pochi grazie al loro patrimonio. Non è infatti la prima volta che si concedono una vacanza di lusso a Ibiza e proprio grazie ai soggiorni precedenti possiamo ipotizzare quanto possa essere costata questa vacanza.

Sul web infatti non si trovano informazioni sul costo della villa scelta dai Ferragnez, sappiamo però che i prezzi per alloggi del genere possono arrivare anche fino a 700 euro a notte.

A questi poi si aggiungono eventuali gite fuori porta a bordo di imbarcazioni anche queste lussuose e il viaggio verso la destinazione con un jet privato, che può superare anche i 10.000.00 euro.

Dopo il tumore di Fedez, una nuova vita tra una nuova casa e la seconda stagione della loro serie tv

Del brutto periodo passato da Fedez e famiglia rimane solo una cicatrice al centro del torace del cantante che lo stesso sfoggia giustamente con orgoglio. Dopo la grande paura di non essere ricordato dai propri figli in caso l'intervento per rimuovere il tumore al pancreas non fosse riuscito per Fedez è arrivato letteralmente il momento di tornare a respirare.

E "tornare a respirare" significa ripartire alla grande con nuovi progetti personali e professionali. Dopo il successo di LoveMi (il concerto organizzato con J-Ax) e dopo che la stessa Chiara ha chiuso un capitolo della propria vita vendendo la propria villetta di Los Angeles, per i Ferragnez arriva il momento di pensare alla loro nuova vita nella loro nuova casa di Milano.

Con tutta probabilità tutto, dal tumore alla riabilitazione del cantante, affrontati con l'importante sostegno psicologico di un professionista oltre che dai suoi cari, fino alla ricerca della nuova casa, sarà raccontato in The Ferragnez, la serie disponibile su Prime Video di cui presto arriverà una seconda stagione.