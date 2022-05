Il 13 maggio 2022 Rihanna ha dato alla luce il suo primo figlio, avuto dal rapper ASAP Rocky. Sul bambino non si sa ancora nulla e non è stato rivelato neanche il nome. Quello che è certo però, è che nonostante sia nato letteralmente da una settimana, oltre ad essere già uno dei bambini più famosi sulla faccia della Terra, il piccolo è già stato inserito tra quelli più ricchi del panorama hollywoodiano risultando primo in classifica. Ecco quindi a quanto ammonterebbe il suo già vastissimo patrimonio.

Rihanna, a quanto ammonta il patrimonio del figlio appena nato della cantante

Per capire la cifra esatta del patrimonio di cui entrerebbe in possesso un bambino così piccolo bisogna necessariamente parlare prima di quelli dei suoi genitori e, trattandosi, come abbiamo già detto, di Rihanna e ASAP Rocky non possono che essere composti da molti, moltissimi zeri!

Nella lista stilata da Forbes che riguarda i nuovi miliardari del 2022, Rihanna risulta essere la musicista più ricca del mondo ma la sua ricchezza deriverebbe solo in parte dai download e dalle vendite delle sue hit e i diritti su queste. Come è ormai noto Rihanna avrebbe messo un po' da parte la sua carriera da cantante per dedicarsi a quella di imprenditrice.

Rihanna infatti è proprietaria di alcune quote della sua linea di cosmetici Fenty Beauty e della linea di lingerie Savage X Fenty. I due investimenti nel mondo del make up e della moda, nel corso del tempo, le avrebbero fatto accumulare un patrimonio di 1,7miliardi.

Guadagni che vanno ad unirsi appunto a quelli del compagno e padre del bambino il cui patrimonio arriverebbe ben al di sotto la cifra raggiunta dalla cantante di Barbados, ma che sarebbe comunque altissima. Stiamo infatti parlando di 9milioni di dollari. Il totale stimato sarebbe quindi di ben 2,6miliardi di dollari che renderebbero appunto il figlio della coppia il più ricco del mondo e di Hollywood in particolare.

Figli "vip", chi sono i più ricchi del mondo

Secondo quanto è stato riportato dal Daily Mail che ha calcolato i patrimoni dei figli "vip" più celebri, almeno in quanto ricchezza appena nato il figlio di Rihanna avrebbe già spodestato la prole altrettanto nota di altri famosissimi.

Stiamo parnado di personalità come Kim Kardashian e Kanye West i cui figli sarebbero destinatari di un patrimonio di due miliardi e ottocento milioni, da dividere però in quattro! Seguono poi i tre figli di Beyoncé e Jay-Z, a cui toccherà una cifra di 540milioni di dollari ciascuno.

A loro è andata sicuramente meglio dei figli di altre celebrità, che hanno scelto di non lasciare l'intero patrimonio in mano ai propri eredi, permettendogli così di crearsi una propria fortuna con la sola forza della loro volontà.

Bill Gates per esempio ha scelto di destinare la maggior parte dei suoi soldi in beneficenza. Stiamo parlando di una cifra di 89miliardi di dollari, di cui solo una piccola parte andrà appunto ai figli. Anche il famoso rocker Sting, proprietario di una patrimonio di 300milioni di dollari, ha scelto di non lasciare alcun fondo fiduciario ai figli.