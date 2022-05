Al cinema o in streaming, poco importa. L'importante è vedere un film che ci appassioni e ci faccia dire "wow" dall'inizio alla fine e ci faccia concludere una serata con il sorriso. Ecco quali sono i più belli da vedere in questo maggio 2022!

Maggio 2022 sarà un mese interessante dal punto di vista cinematografico, i film in arrivo sulle migliori piattaforme streaming e quelli in uscita per la prima volta al cinema saranno tanti e per tutti i gusti.

Film al cinema: cosa vedere a maggio 2022

Ora che il clima altalenante delle restrizioni poste durante l’emergenza pandemica ha iniziato a riequilibrarsi, compiere le azioni quotidiane e concedersi qualche svago non è più una preoccupazione ma un vero e proprio sollievo.

Una delle cose che gli appassionati di film desiderano fare da tanto (forse troppo) tempo è godersi una “sana” vasca di pop corn salati sedendo su comode poltrone e farsi seccare gli occhi da uno schermo gigantesco.

Il cinema è, infatti, il luogo sacro dove chi ama passare interi pomeriggi davanti allo schermo, approfitta di una sala accogliente e un posto in prima fila per potersi godere le ultime pellicole in uscita.

In questo maggio 2022, i film più belli da vedere sono essenzialmente cinque, ognuno diverso dall’altro sia per la trama che per il genere di appartenenza.

Il primo a conquistare la classifica è “Doctor Strange nel multiverso della follia”, un film d’avventura e azione diretto da Sam Raimi, nonché il sequel di Doctor Strange e il ventottesimo prodotto cinematografico firmato MCU.

Disponibile in tutte le sale da mercoledì 4 maggio, racconta del viaggio che il dottor Stephen Strange (interpretato da Benedict Cumberbach) e alcuni suoi alleati intraprendono nel multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

L’evento si situa poco dopo gli eventi che hanno visto Spider Man alle prese con un incantesimo che gli causa non pochi problemi e che apre la strada a barriere su altri universi, creando un continuum spazio temporale al quale solo il dottor Strange può porre rimedio.

In questa versione del film il dottore continua le sue ricerche sul Time Stone ma un vecchio amico trasformato in nemico tenta di fermarlo scatenandogli contro l’inimmaginabile.

Il secondo film prossimamente in uscita sul grande schermo è “Firestarter”, un horror americano diretto da Keith Thomas e tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.

I protagonisti della storia sono marito e moglie che, dopo aver partecipato ad esperimenti segreti con test medici misteriosi, scoprono di avere una figlia “mutante” capace di provocare incendi utilizzando il potere della mente.

Venuti a conoscenza di questa particolare abilità, i servizi segreti iniziano a cercarla ovunque per potersene servire ma il padre riesce a fuggire con lei a New York.

Qui, per loro sfortuna, vengono catturati e imprigionati in due stanze separate.

Da questo momento in poi la ragazzina è sola e deve contare sul suo potere che, un po' alla volta, impara a controllare e scopre essere illimitato.

Una volta liberato il padre, insieme a lui scappa lontano ma non così tanto da impedire che accada l’inevitabile.

Poiché si tratta di un film in uscita dal 12 maggio la fine è ancora un mistero.

Il terzo film in classifica é “American Night”, un thriller d’azione in uscita il 19 maggio diretto dall’italiano Alessio Della Valle, con Rhys Meyers ed Emile Hirsch.

Racconta la storia di due personaggi che finiscono per incontrarsi e scontrarsi durante le prime fasi della storia arrivando a vivere degli episodi davvero sconvolgenti.

La loro vita non sarà più la stessa, in un genere neo-noir che ha come sfondo il mondo dell’arte contemporanea e la mafia di New York.

Il quarto film è forse il più atteso di tutti poiché sequel di una delle opere cinematografiche più famose degli anni passati: Top Gun.

Quest’edizione del futuro, intitolata “Top Gun: Maverick” ( data di uscita dal 25 maggio) ci riporta a trent’anni dopo l’inizio della carriera di uno dei migliori aviatori della marina, Pete “Maverick” Mitchell.

Diventato ormai capitano di vascello e nuovo istruttore della scuola di piloti, fa da mentore al figlio di un suo compagno di volo (Goose), scomparso di recente.

La scena in cui arriva a bordo della sua moto, il modo in cui rientra in servizio accarezzando la punta del suo P-51 e le successive evoluzione in aria fanno venire i brividi.

Soltanto il trailer lo definisce come uno dei lungometraggi più intensi e magnifici mai realizzati dalla Paramount Pictures.

L’ultimo film in lista è “Esterno notte”, una miniserie di Marco Bellocchio che verrà divisa in due parti: la prima disponibile dal 18 maggio mentre la seconda a partire dal 9 giugno.

Questo film evento affronta il racconto di un nodo tragico e irrisolto del caso Aldo Moro, dal suo rapimento fino alla sua morte, toccando ancora una volta la coscienza del popolo italiano.

Com'è possibile notare, ogni film ha un indirizzo narrativo diverso e un peso più o meno leggero che lo spettatore può scegliere di portare o meno in base al genere che preferisce.

Il cinema è un'esperienza totalizzante e mai univoca, forse per questo motivo piace così tanto.

Film in streaming: le novità di maggio 2022

Se da un lato vi è il cinema, nella sua accezione più piccola e comoda esiste lo streaming.

Utilizzato dalla gran parte delle persone come metodo alternativo per la visione dei film è diventato ormai quasi un’abitudine per chi vuole concedersi un po' di relax davanti allo schermo.

Grazie all’avvento di internet e ad una connessione sempre più veloce ed efficace basta davvero poco per collegarsi alla piattaforma che si preferisce e premere play.

Inoltre, è l’unico modo legale per poter vedere quanto trasmesso poiché non si viola la legge sul diritto d’autore.

In quest’ottica di condivisione di file multimediali, ecco una classifica contenente i 10 film più belli in arrivo su Sky, Netflix e Amazon Prime Video.

La maggior parte, com’è possibile notare, sono di produzione italiana:

“The Survivalist” : dal 1 maggio (su Sky)

“Diabolik”: dal 2 maggio (su Sky)

“Archive”: dal 5 maggio (su Prime Video)

“Ti giro intorno” dal 6 maggio (su Netflix)

“America Latina”: dall’8 maggio (su Sky)

“No time to die” 007 dal 13 maggio (su Prime Video)

“Ghostbusters Legacy” dal 16 maggio (su Sky)

“La famiglia ideale” dal 18 maggio (su Netflix)

“Residenti Evil: welcome to raccoon city” dal 28 maggio (su Prime Video)

“Respect” dal 30 maggio (su Prime Video)

Tutti film molto particolari e carini da vedere che si differenziano molto in base al genere e allo sviluppo della trama, ma che appassionano i più giovani e le famiglie in egual misura.

Attraverso un pagamento minimo o l'adesione ad un abbonamento mensile/annuale sarà possibile poterli riguardare o riprendere ogni qualvolta lo si desideri dal momento che rimarranno nella vostra lista dei preferiti.

Dove vedere i film in streaming?

La visione dei film in streaming su piattaforme pensate per questo tipo di fruizione non è un’alternativa che in molti sfruttano, anzi, forse è proprio quella più aggirata.

Tantissime persone preferiscono optare per la visione di film in streaming senza dover spendere nemmeno un centesimo, affidandosi a siti che permettono di sviare i piani di pagamento e gli abbonamenti.

Ma, alcuni di questi siti noti per la predisposizione di video di ottima qualità, spesso non posseggono l’autorizzazione per riprodurre legalmente materiali che potrebbero esser coperti da copyright.

Scaricare illegalmente un film è un’azione non autorizzata e pertanto illegale.

Per questo motivo è sempre consigliabile affidarsi alle piattaforme che dispongono dello streaming onesto e legale, per non aumentare il proliferarsi di questa nuova forma di pirateria e per non rischiare di farsi arrivare una bella multa a casa.

Quelle più conosciute nel panorama dello streaming sono:

Netflix

Infinity

Now tv

Sky

Disney +

Apple tv

Amazon Prime video

Ognuna di queste offre un'esprienza di visione differente a seconda del piano di abbonamento che si intende sottoscrivere ma, tutte, danno la possibilità allo spettatore di provarne l'utilizzo per 30 giorni gratuiti.

Nell'arco di questi 30 giorni è possibile visionare un paio di film, capire se l'offerta può rientrare nel proprio piano di utilizzo oppure capire se il servizio piace oppure no.

Nella maggior parte dei casi si opta sempre per l'iscrizione definitiva perchè ad un prezzo vantaggioso si può avere un catalogo pieno zeppo di film in prima visione senza mai doversi staccare dal divano di casa.

Un'ottima alternativa al cinema anche se, bisogna dirlo, sebbene forniscano un'esperienza visiva di prim'ordine sono due modi di vedere i film decisamente opposte fra loro.

Film al cinema: le nuove regole anti-Covid

Dal 1° maggio 2022 sono scattate le nuove regole anti-Covid e quelle che hanno suscitato maggior entusiasmo e interesse sono state:

l’eliminazione del green pass

l’uso delle mascherine

Il primo non è più necessario per accedere ai luoghi di lavoro, né tantomeno per accedere alle strutture dedicate al tempo libero come i locali, i ristoranti, i teatri e i cinema.

Diversa disposizione, invece, per le mascherine FFP2 che dovranno essere tenute obbligatorie almeno fino al 15 giugno su tutti i mezzi di trasporto e per tutti gli spettacoli al chiuso, cinema compresi.

Ciò significa che chi prima non poteva recarsi al cinema perché sprovvisto di certificazione elettronica dello stato di salute, ora può entrare ovunque tenendo sempre la mascherina sul viso in modo da preservare la propria e altrui incolumità.

Un passo verso la normalità che non deve, quindi, essere inteso come un dimenticarsi delle regole passate e di quanto è accaduto al nostro Paese in un periodo lungo e particolarmente difficile.

La libertà e la riappropriazione della nostra quotidianità devono essere viste come il premio alla fine di un lungo pazientare, o meglio, come il merito per aver scelto di operare con consapevolezza e grande senso civile.

La serata che dedicheremo alla visione di un bel film al cinema ora avrà sicuramente un gusto diverso, più dolce e felice e si spera con tutti il cuore che anche le realtà dedicate al piacere e all’intrattenimento possano ripartire alla grande dopo questo stop che è sembrato infinito.

Molti cinema locali hanno dovuto chiudere i battenti, pulire le macchinette dei pop corn e salutare per tanto, troppo tempo i clienti abituati a riempire la sala ogni domenica sera.