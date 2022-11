Quanto guadagna Rosario Fiorello? Dalla radio alla tv, dalla Mediaset alla Rai, fino alla conduzione di Sanremo, per non parlare del suo patrimonio mobiliare e immobiliare. Ecco svelati i cachet Rai, lo stipendio da conduttore e il patrimonio.

Rosario Tindaro Fiorello, meglio conosciuto come Fiorello, è uno showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano. Volto storico dell’intrattenimento italiano è stato spesso al centro delle discussioni per i cachet in Rai (in particolare per la conduzione di Sanremo).

Ma quando guadagna Fiorello e qual è il suo patrimonio? Considerando la sua poliedricità, lo stipendio di Fiorello non comprende solo il ruolo conduttore o testimonial, ma anche investimenti che lo show man ha realizzato come un sapiente imprenditore di sé stesso.

Quanto guadagna Fiorello grazie alle numerose partecipazioni nei programmi televisivi? Ecco il cachet ottenuto con la conduzione di Sanremo, lo stipendio da conduttore, le società e gli investimenti immobiliari del ricco show man. A quanto ammonta il suo patrimonio?

Quanto guadagna Fiorello? Il cachet di Sanremo

Fiorello è un nome assolutamente noto nel mondo della televisione: ognuno di noi lo associa alla conduzione di numerosi programmi, che vanno dalla Mediaset (soprattutto all’inizio della sua carriera) alla Rai. È stato anche il conduttore del Festival di Sanremo dello scorso anno insieme ad Amadeus.

Quando ha guadagnato Fiorello grazie alla partecipazione a tutte e cinque le serate del Festival della Canzone italiana? La sola conduzione di tutta la 72esima edizione di Sanremo 2022, ha permesso a Fiorello di ottenere un ricco cachet.

Le indiscrezioni parlano di un compenso pari a 250.000 euro per la conduzione di 5 serata del Festival, mentre per quest’anno Fiorello si limiterà a salire sul palco dell’Ariston per una sola serata. Il compenso, quindi, potrebbe limitarsi a 50.000 euro.

Quanto guadagna Fiorello: stipendio da presentatore e testimonial

Ma Fiorello non è conosciuto soltanto per il ruolo di conduttore: per diversi anni lo show man ha svolto diversi incarichi in Rai, comprese alcune sponsorizzazioni finite nel mirino degli haters.

In particolare, l’indiscrezione che fece maggiore scalpore fu quella riguardante un brevissimo video – di un paio di minuti – che fruttò quasi 17.000 euro (compenso non confermato) al noto conduttore.

C’è poi da considerare l’impegno di Fiorello nel progetto Viva Rai Play, nel preserale di Rai Uno inizialmente, online successivamente: alcune testate hanno ipotizzato un compenso pari a 100.000 euro per ogni puntata.

Considerando le puntate giornaliere in TV, questo programma avrebbe permesso a Fiorello di ottenere 500.000 euro in una sola settimana.

Ma a tutto questo si affiancano anche tutti gli spot da testimonial, per esempio il ruolo dello spot di Wind Tre, oltre che le conduzioni radiofoniche del noto show man.

A quanto ammonta il patrimonio di Fiorello, tra società e investimenti

Per definire il patrimonio complessivo di Fiorello occorre considerare anche le sue società (possedute insieme alla moglie Susanna Biondo) e gli investimenti realizzati sapientemente come imprenditore di sé stesso.

Le due società possedute hanno entrambe sede a Roma: La Casetta – con la quale Fiorello ha acquistato diverse proprietà immobiliari – vanta un patrimonio pari a 10 milioni di euro, con oltre 18 milioni di euro di utile nel 2020; mentre La R.o.s.a. Production varrebbe almeno 2,8 milioni di euro di ricavi, e un patrimonio netto di 2 milioni complessivi (gli ultimi dati a disposizione risalgono al 2018).

Gli immobili posseduti da Fiorello avrebbero sede prevalentemente a Roma, ma anche in molte città italiane: da Milano a Cagliari, da Cortina d’Ampezzo a Venezia.

Fiorello, breve biografia e vita privata del noto conduttore tv

Rosario Tindaro Fiorello è un conduttore televisivo, show man, cantante, comico, imitatore italiano nato a Catania il 16 maggio del 1960. È il primo di quattro fratelli: Anna (negoziante), Catena (scrittrice e conduttrice) e Giuseppe (attore). Il suo secondo nome, Tindaro, deriverebbe dalla devozione alla Madonna nera di Tindari.

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, Fiorello ha iniziato a lavorare presso alcuni villaggi turistici come animatore, ma questa vita gli sta stretta.

Da subito inizia a familiarizzare con la radio, la televisione, la musica: nel 1982 lancia il suo primo disco “Veramente falso”, che vendo 150.000 copie.

Il primo debutto sul piccolo schermo risale al 1988, quando Fiorello partecipa per la prima volta al programma Dee Jay Television. Da quel momento la sua carriera televisiva ha registrato un crescendo tra conduzioni, imitazioni, comicità, che lo portano nel 2009 a lanciarsi in un nuovo programma per l'emittente Sky. Poi il grande ritorno in Rai dal 2011, che lo porta a condurre Sanremo nel 2022 insieme ad Amadeus.

Nella vita privata, Fiorello è sposato dal 2003 con Susanna Biondo, con la quale ha avuto anche una figlia, Angelica.