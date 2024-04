Nella nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani ha sfoggiato gioielli preziosi, motivo per cui è finita nel mirino di Striscia la Notizia. I giornalisti, infatti, non possono comportarsi come semplici influencer: lo stabilisce l’Ordine della professione. Legge a parte, di chi sono e quanto costano i monili della conduttrice?

Francesca Fagnani a Belve: di chi sono e quanto costano i gioielli

Con la nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani ha confermato di essere una delle conduttrici di punta di Rai2. Grazie alle sue interviste irriverenti, in primis quella a Fedez, la conduttrice ha fatto registrare alla Rete record di ascolti. Purtroppo, però, ha commesso anche uno scivolone di stile che l’ha fatta finire nel mirino di Striscia la Notizia. Francesca, contrariamente a quanto le impone l’Ordine dei giornalisti, è andata in onda con gioielli preziosi, svelando anche di chi sono.

Intervistata da Vanity Fair, ancor prima che il tg satirico di Antonio Ricci facesse scoppiare la bufera, la Fagnani ha parlato con estrema tranquillità dei bijoux che ha voluto sfoggiare a Belve. Sono firmati da Pasquale Bruni, lo stesso che l’ha accompagnata nella sua avventura al Festival di Sanremo nel 2023. Nello specifico, parliamo di un collier con fiorellino di pietre preziose, un girocollo e due vistosi anelli con lo stesso motivo floreale.

I gioielli, in totale, hanno un valore folle, di circa 110 mila euro. Il pezzo più costoso? Il Choker Heart to Heart, la cui vendita parte da 67.600 euro. Francesca, davanti alle accuse di Striscia la Notizia, ha replicato con una lettera affidata a Dagospia:

Le immagini che avete trasmesso nel vostro programma inducono il pubblico a ritenere che possa avere ricevuto un qualche vantaggio dall’indossare determinati articoli nel corso del mio programma televisivo. Varrebbe a dire che avrei violato sistematicamente la legge professionale, le norme che regolano il mio rapporto con la Rai e soprattutto tradito quello con il pubblico. Questa è una rappresentazione che mi offende profondamente perché falsa e quindi dannosa. Vero piuttosto è che questi, senza che venga data in alcun modo riconoscibilità ai produttori che li forniscono, vengono resi disponibili gratuitamente di volta in volta in prestito per la sola intervista. Nessun vantaggio ne beneficio ne deriva, né per me né per altri, se non esclusivamente quello di non dover acquistare accessori a completamento del mio abito di scena.

Francesca Fagnani nel mirino di Striscia la Notizia per i gioielli

Anche se Francesca Fagnani sostiene di aver ricevuto i gioielli a titolo gratuito, soltanto per il tempo della trasmissione, la bufera su di lei non si è arrestata. Le accuse che le muovono Striscia la Notizia sono chiare e, a quanto pare, condivise dal Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo. Quest’ultimo, raggiunto dall’inviato Pinuccio, ha dichiarato:

C’è una violazione dell’articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista che vieta ai giornalisti di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Ho segnalato tutto al Collegio di disciplina. Siamo davanti a un caso analogo a quello che si è verificato lo scorso anno con una collega iscritta al nostro ordine (Lilli Gruber, ndr). In quel caso il collegio di disciplina la sanzionò con un avvertimento. In questa situazione in più c’è un’intervista della collega in cui ammette di indossare degli orecchini riconducibili a un marchio.

Il Presidente dell’Ordine dei giornalisti ha sottolineato che, nonostante Francesca abbia provato a discolparsi, si tratta “sempre una forma di pubblicità“. La Fagnani si è comportata “come influencer” ed è inammissibile. “Purtroppo molti giornalisti, anche importanti, non conoscono le Carte dei doveri“, ha concluso D’Ubaldo.