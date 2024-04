La coppia formata da Francesca Pascale e Paola Turci è un punto di riferimento nel panorama dello spettacolo italiano, il loro infatti è stato uno dei matrimoni più significativi e seguiti degli ultimi anni nel mondo delle celebrità.

Fin da giovane, Francesca Pascale è stata una fervente sostenitrice di Silvio Berlusconi, dedicandosi attivamente al suo partito; nel 2013 i due hanno reso pubblica la loro relazione. Ironia della sorte vuole che, nello stesso anno, la cantautrice Paola Turci componeva una canzone intitolata “Devi andartene”, indirizzata proprio a Berlusconi.

Tuttavia, l’amore ha superato le divergenze politiche e le due hanno deciso di unirsi in matrimonio nell’estate del 2022, dopo la fine della relazione tra Pascale e Berlusconi nel 2020. Da allora, hanno iniziato a vivere insieme in una casa da sogno, un luogo che suscita grande curiosità sia per il suo valore economico che per la sua ubicazione. Ecco le immagini della splendida casa immersa nel verde.

Francesca Pascale, tutto sulla sua casa: dove si trova e quanto costa

La casa di Francesca Pascale e Paola Turci, infatti, è un vero e proprio palazzetto, in cui la coppia si è trasferita subito dopo il matrimonio, dopo aver vissuto per qualche mese a Casatenovo (Lecco), proprio nella villa simbolo del legame fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi.

Villa Giambelli, infatti, era stata acquistata da Silvio Berlusconi come residenza da dividere con l’allora fidanzata Francesca Pascale, in un tripudio di ricchezza e sfarzo.

La villa, infatti, era costata 2,5 milioni di euro, a cui erano stati aggiunti altri 29 milioni per renderla adatta ad ogni capriccio e confort della coppia (basti pensare che un’intera stanza era dedicata al barboncino Dudù).

Così, nei 1140 metri quadri della villa, si potevano trovare oggetti di raffinato design, opere d’arte e oggetti di alta ingegneria domotica. Il “giardino” era di oltre 30.000 metri quadri.

Ora, la nuova casa di Francesca Pascale e Paola Turci non è certamente a questi livelli principeschi, ma è indubbio che si tratti di un gioiellino architettonico, immerso in un’atmosfera totalmente diversa e adatto anche alle nuove esigenze imprenditoriali di Francesca Pascale.

L’ex showgirl, infatti, si dedica al momento alla coltivazione di cannabis a scopo terapeutico, e porta avanti da anni una battaglia per la legalizzazione completa di questo prodotto.

Vediamo allora nel dettaglio dove si trova la sua attuale residenza, e qual è il valore stimato.

La casa di Francesca Pascale, una villa nel verde

La casa di Francesca Pascale e Paola Turci, infatti, si trova in provincia di Siena, a Torquanda, dove le due hanno acquistato una splendida villa immersa nel verde, dove vivono anche i loro cani, anche se gira voce che Pascale abbia acquistato anche una proprietà a Firenze.

La loro casa è formata da un primo nucleo di 16 locali, a cui va aggiunta anche una sorta di dependance con altri 8 locali.

Come si può facilmente vedere dalle foto che entrambe condividono sui social, si tratta di un ambiente molto colorato, in cui ogni stanza ha un parquet diverso, e in cui sono numerosi quadri e oggetti particolari (tra cui una cornice dorata che contorna lo specchio di uno dei saloni).

In generale si nota la presenza di oggetti moderni ma dal gusto classico, in linea con lo stile della villa.