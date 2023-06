Dalla musica al mondo del calcio il passo per Francesco Facchinetti è molto breve.

L’ex Dj Francesco ha annunciato che tra qualche mese diventerà procuratore sportivo, presentando la sua nuova società Ali, un’agenzia che curerà diversi calciatori.

Dunque una nuova avventura per Facchinetti nel mondo del calcio.

Grande appassionato di sport il figlio di Roby Facchinetti gli scorsi anni ha curato l’immagine di molti calciatori ma adesso ha deciso si ampliare il suo lavoro occupandosi a 360° dei calciatori.

Inoltre ha affermato di voler rilanciare e modificare il settore attuando una politica molto diversa incentrata sul lato umano.

Lo stesso ha dichiarato: “Non voglio trattare i calciatori come delle macchine”.

Ma molti si stanno chiedendo alla luce di questa nuova avventura quanto guadagna il figlio di Roby dei Pooh ed ex di Alessia Marcuzzi, Francesco Facchinetti.

Scopriamo insieme i suoi guadagni e il suo patrimonio.

Francesco Facchinetti, dalla musica al calcio: ecco il patrimonio del nuovo procuratore

Da L’isola dei famosi a Quelli che il calcio, Ti lascio una canzone, The Voice of Italy, Il cantante mascherato sono solo alcune delle numerosi trasmissioni ha cui a preso parte il bel Francesco.

Non meno tranquilla la sua vita privata. Dopo una lunga storia d’amore con Alessia Marcuzzi e una figlia Mia, Facchinetti si è ha sposato l’influencer brasiliana Wilma Helena Faissol da cui ha avuto due splendidi bambini: Leone e Lavinia Angelica Catherine.

Francesco Facchinetti, oggi si dedica a scoprire talenti ed è un imprenditore di successo grazie anche ai social, soprattutto Instagram.

Anche se con veste diversa, Francesco è rimasto nel mondo della musica trasformandosi talent manager è scoprendo artisti del calibro di Nesli e Frank Matano e investendo anche su giovani artisti emergenti.

Noto al grande pubblico per La canzone del capitano, Francesco Facchinetti è riuscito a inventarsi in più settori: infatti l’ex di Alessia Marcuzzi è oggi oltre che un apprezzato conduttore televisivo, anche un imprenditore musicale, speaker radiofonico e tra qualche mese anche procuratore.

L’imprenditore possiede numerose società sparse per il modo, tra cui la NewCo Management che si occupa proprio di fare talent scouting e scoprire dunque nuovi talenti.

Dunque il poliedrico Facchinetti ha un ingente patrimonio, basti pensare che le sue società continuano a fruttare fior di quattrini.

La NewCo Management nel 2019 ha fatto registrare un fatturato di più di 7 milioni di euro e secondo indiscrezioni il suo patrimonio personale potrebbe ammontare a 50 milioni di euro.

Ma la moglie Wilma ha più volte smentito tali cifre sottolineando che la cifra è molto distante dai numeri diffusi.

Degna di nota è la sua lussuosa villa in Brianza, edificata sul terreno ereditato dal nonno.

Una casa da sogno a Mariano Comense dove abita con la Wilma Faissol e i figli.

Francesco Facchinetti e il rapporto conflittuale con il denaro

Francesco Facchinetti ha più volte detto di essere in cura da uno psicologo da qualche anno per il suo rapporto conflittuale con il denaro.

Lui stesso si è sempre definito come un egocentrico e un narcisista ed ecco perché si è rivolto ad uno psicologo per cercare di risolvere questo suo disturbo.

Facchinetti non si nasconde e ha più volte parlato dell’importanza che da ai beni materiali. Senza la sua Rolls Royce non uscirebbe di casa.

Wilma Helena Faissol è molto più ricca del marito

A dirlo è lo stesso Francesco Facchinetti rispondendo ad alcune domande su Instagram.

Francesco come tra i due la più ricca è la moglie: il padre di Wilma Helena Faissol è un ricco odontoiatra, forse il più grande del mondo.

"Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose, una di queste è stata venduta al governo americano”, ha spiegato l’ex dj Francesco in un post su Instagram.

Ma anche se la moglie è molto ricca non spende un euro. Il perché è facile: Wilma è per metà libanese e in Libano le donne devono essere trattate da principesse e quindi non devono spendere soldi.