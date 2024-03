Francesco Renga, ecco dove abita il famoso cantante: le immagini esclusive della sua villa

Francesco Renga svela dove abita sui social e mostra la bellezza della sua casa dove abita insieme alla famiglia. Ecco dove vive il cantante e qualche dettaglio sulla sua fantastica maxi-villa.

Una maxi-villa lussuosa, ecco dove abita Francesco Renga

Il cantante vive a Brescia, più precisamente nella zona panoramica dei Ronchi, con un'incredibile vista sul castello della città.

Disposta su tre piani, è il risultato di un intervento di riqualificazione che l'ha messa in perfetto equilibrio con il paesaggio circostante, in modo che si adattasse il più possibile ad esso, senza deturparlo.

Il progetto di ristrutturazione è stato realizzato da Luigi Serboli e il risultato è un luogo in cui esprimere la propria creatività e accogliere gli ospiti in modo eccellente.

Una cucina made in Italy

Per i mobili della sua cucina, Francesco Renga si è rivolto a Oldline, brand di mobili artigianali made in Italy, che ha prodotto una cucina dalle linee semplici ma moderne, per superare quelli che sono i cliché sulle cucine. I colori appartengono tutti ai toni tra il grigio scuro e il nero.

Un'ampia isola con piano di lavoro troneggia al centro della stanza e una colonna nasconde al suo interno una cantinetta per vini e bollicine. Il lampadario è di Flos ed è formato da numerose sfere trasparenti luminose. Il suo costo è di circa 5200 euro.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Il soggiorno di casa Renga

La zona giorno è disposta su due livelli. La parte superiore, è arredata con moderni divani in pelle dalle linee essenziali. Spicca il grande e moderno camino sospeso nero, che, proprio come la cucina, dona modernità agli ambienti, utilizzando linee semplici.

La parte inferiore della zona giorno si collega alla cucina ed è caratterizzata da una parete in mattoncini che regala un tocco di rustico all'open space del cantante.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Gli esterni della casa

Dai video postati dal cantante sui propri social, in particolare su Instagram, si possono vedere delle grandi vetrate che aiutano ad illuminare con la luce naturale le stanze della casa, facendole sembrare ancora più ampie.

Attraverso queste finestre ecco che si può vedere il bel giardino panoramico di proprietà del cantante. Lo spazio verde è costellato di finiture in marmo e pietra e viene interrotto da un solaio in cemento armato e dalla splendida piscina, ottima per trascorrere le calde giornate estive.

Con chi vive Francesco Renga? La fidanzata e i figli

Il tour della casa finisce qui, perché il cantante non ha mai condiviso le foto delle camere nei suoi post. Anche le informazioni a disposizione sono in realtà scorci dei suoi video.

Francesco Renga condivide la sua maxi-villa a Brescia con la famiglia. I due figli Jolanda e Leonardo, nati durante la lunga relazione del cantante con Ambra Angiolini, e la sua fidanzata Diana Poloni, ristoratrice bresciana e compaesana di Renga, il quale non ha mai nascosto di amare la sua città e che vi ha sempre fatto ritorno nonostante il suo lavoro lo avesse portato spesso a viaggiare.

Leggi anche Angelina Mango: ecco dove abita la cantante de La noia