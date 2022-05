Anche i gelati possono essere costosi. Sì, stiamo parlando proprio di quell'alimento che ci aiuta a trovare, con gusto, un po' di ristoro nelle giornate più calde! In alcuni casi un cono gelato può raggiungere cifre degne di un piatto gourmet. Curiosi di assaggiarne almeno uno? Scopriamo allora quali sono i gelati più costosi in Italia.

Estate in Italia, dove si spende di più per il gelato? Una classifica

Secondo una classifica stilata da Altoconsumo che ha fatto una media dei prezzi del gelato venduto nelle località sparse per tutta Italia tra le più frequentate dai turisti soprattutto in estate, per comprare una semplice coppetta o un cono gelato si spenderebbe di più a Milano, la cui media dei prezzi si aggirerebbe intorno ai 2,61 euro. Cifra che le fa guadagnare il primo posto in classifica.

Il capoluogo lombardo è seguito soprendentemente da Sorrento, la cui media dei prezzi si aggirerebbe attorno ai 2,36 euro. Al terzo posto troviamo invece Bologna con una media di 2,21 euro. Superato il podio c'è Roma, nella capitale italiana comprare un gelato costerebbe attorno ai 2,13 euro, mentre a Rimini 2,04.

Scendendo nella classifica scende anche il prezzo. Troviamo infatti Napoli con un prezzo di media attorno agli 1,96 euro. A Genova invece comprare un gelato costa 1,83 euro. Si prosegue poi con Bari con 1,76 euro e subito dopo troviamo Palermo dove un gelato costa in media 1,64. In penultima posizione infine, troviamo a parimerito Palermo e Mondello con 1,63 e chiude invece la classifica Mola di Bari con 1,50 euro.

Il più costoso in Italia

Dopo aver letto la classifica dei prezzi del gelato in giro per l'Italia quello a Milano vi sembra tutto fuorché economico? Aspettate allora di scoprire quanto costa il gelato più costoso d'Italia! La cifra lo rende un vero e proprio "luxury food".

Si trova a Ruvo di Puglia, si chiama "Lo Scettro del Re" ed è prodotto dalla Gelateria Mokambo. Si tratta di un cono gelato che ha come ingredienti principali la panna, l'oro alimentare e lo zafferano iraniano, il tutto per un prezzo di ben 70 euro!

Cosa possa giustificare un prezzo tanto alto per un solo cono gelato è presto detto: si tratta dello zafferano utilizzato per la sua realizzazione, che come abbiamo detto, è iraniano. Cosa lo differenza dal nostro? Il gusto molto marcato, tra l'amaro e il metallico, che libera poi sulle nostre papille note piacevolmente agrumate.

Ma a differenziarlo dalla spezia nostrana è anche il prezzo. Se infatti lo zafferano italiano raggiunge i 20 euro al grammo, quello dell'Iran arriva anche a 70 euro, proprio come il costo del gelato.

Il gelato più costoso al mondo

Se il gelato più costoso d'Italia viene venduto a 70 euro, quello più costoso al mondo questo prezzo lo super di gran lunga, ma c'è un ingrediente che li accomuna e per un altro invece, c'entra sempre la nostra Italia.

Si trova a Dubai ed è al gusto "Black Diamond". Il gelato ha una base di vaniglia del Madagascar alla quale viene aggiunto, anche in questo caso, il pregiato zafferano iraniano. Al momento di servirlo poi, il gelato viene decorato con finissime fette di tartufo nero italiano e polvere d'oro da 23 carati. Il tutto per ben 817 dollari.

I gelati più buoni al mondo

Va bene il lusso, ma quando si tratta di cibo a comandare sono le papille gustative, a prenscindere dal costo. Proprio per questo è stato indetto il Gelato World Tour che per ogni edizione decreta il gelato più buono del mondo.

Nel 2017 a vincere è stato un italiano. Alessandro Crispini, della gelateria Crispini di Spoleto, a Perugia, si era aggiudicato il primo posto con il suo gelato ai tre pistacchi e al sale di Cervia.

Nello stesso anno anche il secondo posto è andato a due italiani, ma residenti in Germania. Guido e Luca De Rocco, padre e figlio, hanno portato il loro "Tributo alla Serenissima": un sorbetto di uva fragola con noci caramellate. A chiudere il podio infine è stata la gelateria colombiana Daniela Lince Ledesma con "Amor-Acuyà", composto da panna, frutto della passione e cioccolato colombiano al 65%.