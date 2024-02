Geolier ha acquistato una moto in edizione limitatissima: ecco quanto costa

Grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p' me, tu p' te, Geolier è diventato famoso in tutta Italia. Non è grazie al successo ottenuto alla kermesse, però, che ha comprato la sua ultima moto. Ecco che marca è e quanto costa.

Geolier ha acquistato una moto da urlo: quanto costa?

Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Geolier è finito più volte al centro dell'attenzione. Nonostante le polemiche nate sul suo conto, il rapper napoletano è riuscito a conquistare il secondo posto della kermesse, con il brano I p' me, tu p' te che è balzato in cima alla classifica delle canzoni più scaricate. Musica a parte, l'artista ha un'altra grande passione: le moto. Ultimamente, ne ha acquistata una in edizione limitatissima, che ha un prezzo esagerato. Prima di vedere quanto costa, scopriamo la marca.

Geolier, grandissimo fan di Yamaha (YZ in primis) e del motocross in generale, ha comprato una Honda CRF 250 x Supreme. Quest'ultimo è un brand americano di abbigliamento e lifestyle molto apprezzato tra i rapper, Fedez su tutti. A quanto pare, anche il cantante di I p' me, tu p' te non lo disdegna.

La collaborazione tra Honda e Supreme è nata nel 2019, quando hanno deciso di realizzare una CRF 250 brandizzata. La casa automobilistica e il brand di abbigliamento e accessori, forti di avere in comune il colore rosso, hanno realizzato una moto in edizione limitatissima. Sono stati immessi sul mercato solo 200 pezzi.

Geolier: la moto Honda x Supreme è un'edizione limitatissima

La moto Honda x Supreme acquistata da Geolier non ha nulla di diverso dalla classica CRF 250, almeno non per quel che riguarda le parti meccaniche. A cambiare è soltanto l'estetica. Stando a quanto si apprende da Outpump, la due ruote è stata venduta esclusivamente presso gli store Supreme degli Stati Uniti. Qui veniva rilasciato una specie di kit, comprendente il certificato di acquisto e le varie parti in plastica brandizzate. Il mezzo, invece, si doveva ritirare nei concessionari Honda.

Come ha fatto, quindi, Geolier ad acquistarla? Molto probabilmente, il rapper napoletano l'ha comprata di seconda mano. Pensate che uno dei 200 pezzi immessi sul mercato è stato venduto all'asta a 21.400 dollari (19.755,09 euro), più del doppio rispetto al prezzo di listino. Immaginiamo che l'artista abbia dovuto sborsare una cifra simile per averla.