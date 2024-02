Geolier, in soli 6 anni di lavoro vanta un patrimonio ingente

Anche se Geolier è diventato famoso a livello nazionale grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I p' me, tu p' te, vanta già un curriculum degno di nota. Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

Geolier: a quanto ammonta il patrimonio del rapper napoletano?

Prima del suo debutto al Festival di Sanremo, Geolier era noto soprattutto ai giovanissimi, in primis agli appassionati del genere rap in dialetto napoletano. Grazie all'esibizione sul palco dell'Ariston con la canzone I p' me, tu p' te, è diventato famoso anche tra i boomer. L'artista, all'anagrafe Emanuele Palumbo, ha iniziato a muovere i passi nel mondo della musica quando era ancora un ragazzino, ascoltando i dischi dei Co’Sang, Club Dogo, Nas e Rocco Hunt e cimentandosi nelle gare di freestyle.

Il primo singolo è arrivato nel 2018, quando insieme a Nicola Siciliano ha pubblicato il singolo P Secondigliano. Entrato sotto contratto con la BFM Music, ha lanciato il primo album intitolato Emanuele. Il disco vanta featuring importanti, quali Luchè, Emis Killa, Guè, Lele Blade e MV Killa, e diventa platino nel giro di poco tempo.

Ad oggi, Geolier vanta tante altre collaborazioni di livello, come: Neves17, Lele Blade, Shablo, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Anna Tatangelo, Shiva e Lazza. Non a caso, la celebre rivista Forbes l'ha inserito nel 2023 tra i 100 talenti under 30 della categoria Music. Considerando il suo successo lampo, una domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo patrimonio? Secondo Popnable, nel 2022 le sue ricchezze si potevano stimare tra i 30 e i 40 mila dollari.

Geolier, da Secondigliano al successo: quanto guadagna?

Il patrimonio di Geolier, considerando anche da dove è partito, è davvero ingente. Anche se si tratta di una stima, non dimentichiamo che stiamo parlando di un rapper sbocciato in tempi relativamente recenti: in 6 anni, una scalata del genere non è da tutti.

Secondo Money, per ogni cd venduto guadagna tra 1.17 e 1.60 euro, mentre per ogni canzone scaricata dovrebbe incassare tra gli 11 e i 16 centesimi. Cifre che, all'apparenza, sembrano banali. Eppure, pensate che solo nei primi 6 mesi del 2023, Geolier è stato l'artista italiano che ha venduto più dischi. Il suo Il coraggio dei bambini ha fatto impazzire i fan. Facendo un passo indietro, giusto per rendere ancora di più l'ammontare ingente del suo patrimonio, il primo album Emanuele ha venduto oltre 50 mila copie.

Una prova dei suoi guadagni? Sbirciando il suo profilo Instagram, spunta una chiave di una Lamborghini.