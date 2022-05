C'è chi lo snobba e chi lo ammira, ma una cosa è certa: Gianluca Vacchi è riuscito a trasformare i suoi Social network letteralmente in oro lavorando soprattutto sull'immagine che desiderava dare di sé, circondata dal lusso e dall'opulenza più sfacciata.

Tra un balletto realizzato su sonorità spagnoleggianti, un dj set e qualche investimento, l'imprenditore è riuscito ad accumulare un patrimonio davvero gigantesco e, nel frattempo ha trovato anche il tempo di costruirsi una famiglia. Ecco allora quanto varrebbe il suo impero, tra soldi guadagnati ed eredità paterna.

Gianluca Vacchi, il patrimonio raggiunto dall'imprenditore nel 2022

Con più di 22mioni di follower su Instagram e più di 217milioni su Tik Tok, Gianluca Vacchi è riuscito a fare del "black mirror" del suo smartphone un vero e proprio ufficio. Attraverso brevi balletti registrati con il cellulare infatti, come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, l'imprenditore è riuscito a diventare famoso anche oltre i confini italiani.

Numeri tanto grandi gli hanno permesso di accumulare sempre più fama e, con questa ovviamente sempre più introiti. Il suo patrimonio ammonterebbe a 460milioni di dollari e parte di questi introiti deriverebbero anche dalla sua attività nel mondo della moda, ovvero la GV Life Style. Senza contare gli altri investimenti, come l'ultimo su una catena di ristoranti Kebab. Ma quanto fattura l'azienda di Vacchi?

Secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe di 70mila euro all'anno da unire ai guadagni dell'azienda di famiglia (la IMA, specializzata in processi di confezionamento), di cui possiede alcune percentuali e secondo la Borsa di Milano è quotata per 3miliardi di euro.

Ci sarebbero poi da calcolare i compensi per i suoi dj set per cui l'imprenditore chiederebbe 35mila euro a serata. Insomma, tra un'entrata e l'altra Gianluca Vacchi arriverebbe a sedersi su una montagna di soldi, 5milioni annui, si dice.

Le altre proprietà di Vacchi

Gianluca Vacchi apprezza molto anche motori di lusso e nel corso degli anni è stato visto girare con modelli che farebbero invidia a qualsiasi appassionato. Auto come Rolls Royce, Mercedes, Ferrari, Lamborghini e McLaren.

Tutti marchi i cui prezzi base si aggirano attorno ai 200mila e i 400mila euro, che nel caso di Vacchi aumentano esponenzialmente. L'imprenditore è solito personalizzare il più possibile le sue proprietà, così come ha fatto con il suo yacht, una Wally Power di 22 metri completo, neanche a dirlo, di ogni genere di comfort.

E per quanto riguarda le case? Vacchi è originario di Bologna e proprio lì avrebbe una delle sue ville, chiamata "L'Eremita" al cui interno ci sarebbe anche una collezione di animali imbalsamati, oltre ovviamente a una palestra, una piscina e una zona benessere.

Avrebbe poi anche un attico a Miami e un'altra villa in Costa Smeralda, in Sardegna. Sempre sull'isola poi, starebbe facendo costruire una villa di 1.200 metri quadri più terrazze destinata alla figlia Blu Jerusalema avuta dalla modella Sharon Fonseca nel 2020. La villa, come ha raccontato lo stesso Vacchi in alcune interviste, sarà composta da 15 camere, un campo da padel e una discoteca.