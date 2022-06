Gigi D'Alessio è uno dei pochi cantautori neomelodici che è riuscito a diffondere e a far apprezzare questo particolare genere musicale anche al di fuori della sua terra natale, fondendolo anche con sonorità pop e spagnoleggianti.

Ha debuttato ufficialmente nel 1992 e ad oggi ha all'attivo ben 27 album, di cui 19 in studio. La sua lunga e brillante carriera gli ha anche permesso di accumulare un patrimonio niente male diviso tra diritti d'autore, entrate e proprietà. Ecco a quanto potrebbe ammontare.

Gigi D'Alessio, a quanto ammonterebbe il patrimonio del cantante partenopeo

Per giuste ragioni di privacy non è possibile sapere la cifra esatta del patrimonio di Gigi D'Alessio. Si può però provare a fare una stima guardando le coppie dei suoi dischi vendute, i cachet e i vari investimenti. Dall'inizio della sua carriera, per esempio, il cantante avrebbe venduto la bellezza di 30milioni di copie senza contare poi i milioni di download che può raggiungere un artista del suo calibro su piattaforme come Spoify, Amazon Music o Apple Music.

Gigi D'Alessio inoltre è sempre disponibile per serate e feste in cui si esibisce con concerti privati, che ovviamente hanno un prezzo. Secondo alcune indiscrezioni in queste occasioni prenderebbe 80mila euro!

Come dicevamo all'inizio dell'articolo, oltre ai vari ricavi derivati dalla sua musica il patrimonio di Gigi D'Alessio comprende anche diverse proprietà. Ma dove vive il cantante napoletano?

La lussuosa villa del cantante

Dopo la separazione con Anna Tatangelo, in un primo momento Gigi D'Alessio è rimasto a vivere a Roma, almeno fino a quando insieme alla sua nuova giovanissima compagna Denise Esposito (da cui ha avuto un altro figlio, il quinto per il cantante per la precisione) hanno deciso di tornare a vivere nella loro Napoli.

Qui, sull'esclusiva collina di Posillipo, D'Alessio vive in una lussuosa villa a più piani in cui, in pieno stile marittimo, predomina il colore bianco, alternato a grandissime vetrate. All'interno della villa caratterizzata da ambienti open space e preziosi oggetti di design, c'è anche un pianoforte a coda, imprescindibile per il cantante.

Come abbiamo visto dai cachet che propone per i suoi concerti privati, D'Alessio non bada a spese quando si tratta della sua musica. Ipotizziamo quindi che lo strumento che troneggia nel suo salotto sia della gamma più alta che si possa trovare, in questo caso il suo prezzo supererebbe di gran lunga i 40mila euro. Il cantante inoltre è anche proprietario di una Range Rover nera, il cui prezzo si aggira attorno ai 50mila euro.

Gigi D'Alessio assolto dalle accuse di evasione

Per lungo tempo, proprio il patrimonio di Gigi D'Alessio è stato al centro di una vicenda giudiziaria che ha attirato, inevitabilmente, numerose polemiche. Nel 2015 infatti è stato accusato dalla Procura di Roma di evasione. Stando alle accuse il avrebbe frodato il fisco per 1,7milioni di euro.

Gigi D'Alessio però ha sempre rimandato tutto al mittente, professandosi innocente e infatti è stato assolto nel 2021 per non aver commesso alcuna frode. Se in caso contrario fosse stato giudicato colpevole, D'Alessio avrebbe rischiato fino a 4 anni di carcere.