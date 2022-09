La rampolla di casa Lamborghini ha dichiarato di avere una vita come gli altri. Altro che lusso, guadagnerebbe 1250 euro al mese, non sufficienti a mantenere la supercar che le è stata regalata. Le cifre del suo patrimonio però sono a sei zeri.

Ginevra Lamborghini, sorella minore della più nota Elettra, sta facendo parlare di sé da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, programma di successo seguito da moltissimi italiani. A incuriosire il pubblico non è soltanto la ragione della lite familiare con la sorella (ancora misteriosa) ma anche il suo patrimonio. Ginevra proviene da una delle famiglie più ricche e prestigiose d'Italia e d’Europa e quindi può permettersi una vita agiata e nel lusso.

Tuttavia nella casa del GF ha dichiarato alle coinquiline Sofia Giaele de Donà e Nikita Pelizon di non essere la ragazza che tutti pensano. Il suo stipendio non è diverso da quello degli altri impiegati, cioè 1250 euro al mese. Troppo poco per mantenere la supercar parcheggiata in garage.

Certi della buona fede della ragazza, sembra comunque difficile credere che la sua vita sia paragonabile a quella della maggior parte dei cittadini. Sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Scopriamolo insieme.

Altro che lusso, Ginevra Lamborghini guadagna 1250 euro, come qualsiasi impiegato

Ginevra Lamborghini non è la classica ereditiera con borse e scarpe griffate, auto di lusso e vacanze da sogno. Anzi, con il suo stipendio di 1250 euro non può permettersi la vita sfarzosa che tutti credono. Lo ha detto nella casa del Grande Fratello, difendendosi dalle accuse di alcuni concorrenti, tra cui Sofia Giaele De Donà. Come era prevedibile, queste affermazioni hanno suscitato qualche perplessità, soprattutto nell'opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Queste le parole che avrebbe pronunciato nel programma:

“Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro.”

Guidare una Lamborghini? Impossibile, la benzina costa troppo

Con lo stipendio di un semplice impiegato sarebbe impossibile mantenere una macchina sportiva costosa come una Lamborghini. E infatti non può permettersela nemmeno lei, che di supercar ne avrebbe diverse e gratis:

“Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più.”

A quanto ammonta il patrimonio di Ginevra

Ginevra è una ragazza che si è sempre data da fare, studiando e lavorando per affermarsi professionalmente. Il suo ruolo all’interno dell’azienda di famiglia è di direttrice creativa delle collezioni donna del marchio Lamborghini che, oltre alle auto, comprende una vasta gamma di prodotti come occhiali da sole, capi di abbigliamento, orologi e così via. Oltre a questa attività, la ragazza coltiva la passione per il canto e cerca di sfondare in questo mondo, un po’ come la sorella Elettra.

Calcolare il suo patrimonio personale non è semplice a causa della vaghezza delle informazioni a disposizione. Sappiamo però che la sorella Elettra vanta un patrimonio di circa 10 milioni di euro, e dunque possiamo immaginare una cifra simile anche per Ginevra. Il patrimonio della famiglia Lamborghini invece è ben più vasto perché comprende l’azienda fondata dal nonno e il gruppo Lamborghini del padre Tonino. Parliamo comunque di cifre a sei zeri.