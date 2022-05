Siamo tutti d'accordo nell'affermare che il valore della Gioconda sia inestimabile, già solo per la sua importanza nella storia, nella cultura e nell'arte fatta dall'uomo. Ma il dipinto a olio realizzato da Leonardo da Vinci nel 1500, che ad oggi è visitabile al museo del Louvre di Parigi, ha un prezzo ben preciso. Ecco quanto vale secondo alcune indiscrezioni.

La Gioconda: quanto vale la celebre opera firmata da Leonardo da Vinci

Nella valutazione di un'opera d'arte solitamente si prendono in considerazione anche le sue dimensioni e in questo caso potremmo definire la Gioconda come "l'eccezione che conferma la regola" considerando le sue misure, 77x53 centimetri. Chiunque visiti per la prima volta la celebre opera di Leonardo da Vinci infatti, rimane sorpreso per le sue dimensioni ridotte. Dimensioni che sicuramente non ne determinano, numericamente parlando, il suo immenso valore.

Ma appunto, a quanto ammonterebbe il costo della Gioconda? Gli esperti parlano di più di 850 milioni di dollari, ma per rispondere davvero a questa domanda bisogna necessariamente partire dal principio, dalla cifra ricavata dallo stesso Leonardo da Vinci quando avrebbe venduto l'opera al suo primo proprietario illustre (escluso Leonardo ovviamente). Stiamo parlando di Re Francesco I, nel 1517.

Secondo alcune fonti storiche l'artista da questa vendita avrebbe ricavato qualcosa come 4mila scudi d'oro. Da quel momento in poi l'opera sarebbe passata di mano in mano a personaggi importantissimi aumentando ovviamente di valore. Tra questi personaggi celebri ci fu anche Luigi IV di Francia, che la portò a Versailles. Solo dopo la Rivoluzione Francese la Gioconda raggiunge la sua destinazione finale, ovvero il Louvre.

Stando alle leggi dello stato francese, un'opera di così tanto valore come la Gioconda non ha un vero e proprio prezzo, che comunque si può immaginare essere davvero immenso anche in base alla cifra con cui viene assicurata l'opera. E proprio a tal proposito il dipinto deterrebbe un record: la Gioconda infatti avrebbe il primato per il premio assicurativo più alto mai richiesto per un quadro che sembrerebbe essere 100milioni di dollari.

A questi numeri poi bisogna necessariamente prendere in considerazione anche i numerosissimi turisti che ogni anno si accalcano davanti all'opera, 10milioni di visitatori paganti in un anno secondo le statistiche.

La falsa Mona Lisa

Se la Gioconda originale non sembra avere valore talmente è inestimabile la sua importanza storica, una sua riproduzione invece varrebbe sorprendentemente molti zeri. La Mona Lisa di Leonardo da Vinci sarebbe infatti stata riprodotta un centinaio di anni dopo quella originale e nel 2021 sarebbe stata venduta per 3milioni di euro, diventando così la riproduzione la più costosa della storia.

La riproduzione della Gioconda appartenuta all'antiquario Raymond Hekking e dipinta da un pittore italiano rimasto anonimo nel Seicento che è stata battuta a un'asta di Christie's per la cifra che abbiamo riportato, partiva da un valore di partenza di ben 3 sterline!