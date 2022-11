Giovanni Ferrero sale alla 25esima posizione della classifica di Bloomberg degli uomini più ricchi al mondo, spodestando il giovane Zuckerberg scivolato in 28esima posizione. “Pane e nutella” batte lo sconfinato mondo virtuale del “metaverso”.

In molti si chiederanno come un barattolo così semplice di crema alla gianduia possa aver portato un uomo a così tanta ricchezza perciò vediamo insieme come l’ha raggiunta e a quanto ammonta il patrimonio di Mr Nutella.

Giovanni Ferrero: l’incredibile patrimonio a 9 zeri

58 anni ed un patrimonio invidiabile anche dai più ricchi. Giovanni Ferrero, CEO della multinazionale di Alba, ha raggiunto la 25esima posizione della classifica Bloomberg, indice che ogni mese indica gli uomini e le donne più ricchi al mondo. L’imprenditore con origini di Cuneo ha così “stracciato” il giovane Zuckerberg, ideatore e creatore del social network Facebook (oggi Meta).

Il padre del Metaverso ha perso ben 80 miliardi di dollari in borsa a differenza del gruppo Ferrero che conta circa 3 miliardi in più rispetto all’anno passato (2021). Vi starete chiedendo quale sia la cifra che fa tanto scalpore, ebbene, il portafoglio dell’imprenditore piemontese ammonta a 38,9 miliardi di dollari! Come hanno fatto milioni di barattoli di Nutella a portare tanta ricchezza alla famiglia Ferrero? Vediamo insieme come è nata l’azienda e l’ascesa verso l’incredibile successo.

La Storia di Nutella, dalle ricette nate per errore agli scaffali internazionali

Tutto è nato da un’esigenza, era circa il 1925 e il pasticcere Pietro Ferrero, nonno di Giovanni, si chiede come creare un prodotto energetico ma pratico che possa soddisfare gli operai che passano ogni giorno davanti alla sua bottega muniti di panini farciti. Così inizia a sperimentare diverse ricette e mette in commercio una primissima versione dell’attuale Nutella: si tratta di un “pastone” di cioccolato e nocciole che poteva essere tagliato e posizionato tra due fette di pane. Pietro non era ancora soddisfatto della ricetta, cercava una formula più morbida e facilmente tagliabile che nasce nel 1946 con il nome “Giandujot”.

Per puro caso il pasticcere decide di aggiungere alla preparazione della crema un vecchio barattolo di burro di cacao che conferisce all'impasto una morbidezza superiore. Così il “Giandujot” inizia a diffondersi sul mercato e conquista il palato non solo dei più piccoli ma anche dei grandi. Negli anni seguenti è Michele, figlio di Pietro, a prendere le redini dell'azienda del padre ed è proprio con lui che nascerà la Nutella che si conosce oggi.

Nutella, il nome che ha reso famosa la crema spalmabile

Michele è al vertice dell’azienda e per puro caso nasce la ricetta finale della crema. La storia non è chiara ci sono diverse supposizioni ma sembrerebbe che nell’estate del ‘49 i panetti di Giandujot si fossero sciolti a causa delle alte temperature e proprio in quel momento sarebbe nata l’intuizione di Michele Ferrero, mettere il composto spalmabile all’interno di bicchieri di vetro. Nasce così la “Supercrema” che nel 1964 cambia nome in “Nutella” dall'unione di “nut” nocciola in inglese e "ella" diminutivo femminile che ricorda un'idea di casa e dolcezza.