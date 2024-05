Rapper sulla cresta dell’onda da più di vent’anni, Gue Pequeno ha lasciato da tempo Milano per trasferirsi in una città molto più tranquilla. Vediamo dove abita e com’è fatta la sua dimora, che si trova vicino a case di proprietà di altri Vip, come Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Gue Pequeno: ecco dove abita il rapper

Classe 1980, Gue Pequeno è nato il 25 dicembre a Milano. Dal 2014, però, vive a Lugano, dove sta “da Dio”. In una vecchia intervista a Ticino Online, l’artista ha spiegato di aver scelto di trasferirsi in Svizzera perché con la sua vita frenetica aveva bisogno di un posto tranquillo dove poter davvero staccare la spina. In un’altra chiacchierata più recente con Welcome Ticino, ha raccontato:

Devo dire che non ho avuto nessuna difficoltà ad ambientarmi, quando mi sono trasferito qui mi sono subito trovato benissimo e sono molto felice, direi che ho trovato la mia pace. Sai la mia è comunque una carriera lunga, inizialmente Milano mi ha aiutato molto, ma quando ho iniziato ad avere popolarità, forse ricorderete il gruppo storico Club Dogo, ho capito che avevo bisogno di trovare un’oasi dove essere solo me stesso, dove pensare senza sentire l’influenza degli altri. Ho deciso di abitare nel verde, sui monti, a sette minuti da Lugano, in mezzo alla natura, fonte di ispirazione e meditazione.

La casa di Gue Pequeno è curata fin nei minimi dettagli. Il rapper l’ha anche mostrata in una puntata di MTV Cribs Italia, dicendosi orgoglioso di complementi d’arredo di design e pezzi camp, come la lampada Guns di Philippe Starck per Flos e le opere d’arte di Takashi Murakami. Per l’arredamento, invece, ha scelto la limited edition della collezione Markerad di Off-White per Ikea, abbinandola al divano Maralunga disegnato da Vico Magistretti per Cassina e alla Tulip Chair di Eero Saarinen per Knoll.

Parliamo di arredi che hanno un costo elevato. Il divano Maralunga, ad esempio, viene 7.645,00 euro, mentre la sedia Tulip ha un prezzo di 1.903,00 euro. Insomma, Gue Pequeno non ha badato a spese e, visto il risultato, ha fatto bene: la sua dimora è stilosa e lo rispecchia in tutto e per tutto.

Gue Pequeno: una casa ricca di arredi di design

La casa di Gue Pequeno presenta una grande zona giorno open space, con una libreria che raccoglie sia cimeli che collezioni di dvd, dischi, cd e libri. Ovviamente, ci sono anche sculture particolari, come quella che raffigura un teschio dorato o il pugno in marmo tatuato custodito gelosamente all’interno di una teca di vetro. L’area living è quella che l’artista vive di più, dove scrive anche le sue canzoni.

Nella dimora dell’artista non potevano mancare una sala cinema e una grande vasca idromassaggio. Troviamo anche una zona dedicata al suo immenso guardaroba, ricco di capi assai particolari e un tantino eccentrici, e un angolo dotato di un impianto stereo super-performante. La camera da letto è un tantino più classica, con una parete del tutto finestrata che offre una meravigliosa vista sul verde.