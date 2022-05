Milano è una delle città turistiche più visitate di sempre grazie alle sue molte bellezze. E gli alberghi dove soggiornare non sono da meno. Ecco gli hotel più lussuosi per un'esperienza da sogno!

Avete appena deciso che il vostro prossimo viaggio sarà a Milano, capitale della moda e del design nonché città ricca di storia e di cultura. Il budget che vi siete prefissati è alto e volete proprio godervi questa vacanza nel migliore dei modi, a partire dall’alloggio.

Ecco quali sono gli hotel di lusso migliori scelti accuratamente per voi!

Hotel di lusso a Milano: quali sono i migliori?

“Lassa pur ch’el mond el disa, ma Milan l’è on gran Milan”

Recitavano così le prime strofe della canzone di Giovanni D’Anzi, divenuta nel tempo un vero e proprio motto tradizionale del capoluogo lombardo. Del resto, non si può proprio dargli torto.

Milano è una città bellissima da qualsiasi angolo la si guardi e anche se la si visita più di una volta l’anno, desta sempre un gran stupore. Con 1 milione e 370 mila abitanti è la città più popolosa della Regione, oltre ad essere il secondo comune più popoloso d’Italia dopo Roma ad avere origini antichissime.

La sua fondazione risale al 590 a.c per merito di una tribù celtica e in seguito alla conquista degli antichi Romani divenne capitale dell’Impero romano d’Occidente. Nei secoli, guidò lo sviluppo industriale della Repubblica italiana e durante il boom economico coinvolse così tante città limitrofe da espandersi e diventare un’area metropolitana vastissima.

Ai giorni nostri è conosciuta per essere uno dei principali poli fieristici europei dove arte e moda si incontrano, ma vanta anche un enorme impatto sul turismo internazionale. Milano è infatti, una delle 40 città più visitate al mondo e ciò che la rende così piacevole non è solo la vitalità che la caratterizza ma anche i luoghi prestigiosi che ne arricchiscono le strade e le piazze.

Un turista che la vede per la prima volta, rimane sicuramente affascinato dall’accostamento tra il vecchio e il nuovo e ne vuole assaggiare ogni piccola parte.

A rendere il suo soggiorno ancor più entusiasmante è anche l’esperienza di lusso possibile negli hotel più sfarzosi (e costosi) del centro città. I più rinomati sono strutture ricettive di un certo livello che non badano a spese per far sentire i propri clienti importanti e coccolati sin dal loro arrivo.

Il primo fra questi è il Bvlgari Hotel Milano***** situato a pochi passi da via Montenapoleone e via della Spiga (più precisamente tra l’Accademia di Brera e la Scala).

Sebbene a primo sguardo risulti un palazzo dalle facciate austere, al suo interno nasconde degli inaspettati e incantevoli spazi verdi. Il lussuoso giardino di 4.000 mq ne è un esempio, una vera e propria oasi dove rilassarsi e rigenerarsi dal via vai frenetico della città. Le camere (tutte curate nella scelta dell’arredamento) sono luminose , spaziose e rifinite di ogni sorta di confort. Le suite sono raffinate e accoglienti e le grandi vetrate a tutta altezza affacciano sui cortili dell’edificio. Il prezzo per poter soggiornare in una di queste camere (nel mese di Maggio) si aggira intorno ai 1.450/1.500 euro a notte mentre, se si vuole optare per la Bvlgari Suite, il costo arriva addirittura ai 15.000 euro a notte.

Un altro hotel di lusso molto famoso a Milano è il Mandarin Oriental*****, una struttura ricettiva che si sviluppa in quattro edifici del XVIII secolo e dispone di ben 70 camere e 34 suite arredate secondo il principio del feng shui. Il costo per notte parte da una base di 700,00 euro per le camere normali fino ad arrivare ad un massimo di 15.000 euro per la presidential suite con due camere da letto comunicanti e balcone esterno. Gli arredamenti sono contemporanei e sofisticati, i ristoranti presenti all’interno sono curati dallo chef Antonio Guida e per chi lo gradisse, viene offerta la possibilità di cenare al lume di candela nel magico cortile esterno. In questo complesso è presente anche una SPA di 900 mq composta da 6 sale trattamenti, un parrucchiere, uno studio per la manicure e la pedicure, un centro fitness e una piscina al chiuso.

Se l’idea di una Milano fashion non può far altro che incuriosire, allora Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa***** è il posto ideale dove alloggiare. Questo edificio storico molto particolare venne trasformato in una struttura ricettiva dalle sapienti mani dell’architetto Paola Giambelli che trasmise buongusto e raffinatezza in ogni centimetro. Sebbene si trovi a pochi passi dal prestigioso quadrilatero della moda e lo sfarzo degli ambienti che lo caratterizzano possa mettere in soggezione, in realtà l’atmosfera che si respira qui è intima e familiare. Le camere e le suite hanno uno stile sontuoso e il prezzo di partenza per notte varia dai 1.250 euro agli 11.000 euro per il Nicoletta Apartment, un appartamento perfetto per chi vuole condividere l’esperienza con familiari ed amici.

Un pò più contenuto nello stile è, invece, il Park Hyatt Milano *****L, situato a pochi passi dalle principali attrazioni della città. L’hotel dispone di 106 camere eleganti di cui 25 suite lussuose e 240 mq interamente dedicati ai meeting e agli eventi. Il prezzo di partenza è di 270,00 euro per notte e può arrivare a 2.000 euro per la Presidential Suite.

A pochi passi dal Duomo a rubare la scena è l’Armani Hotel**** che offre camere e suite confortevoli dotate di una gamma di lussuosi accessori firmati Armani. Una camera deluxe può costare 1.144 euro a notte mentre l’Armani presidenti suite di 190 mq può costare fino a 7.480 euro per notte. Un prezzo abbastanza ragionevole per una camera che offre un’impagabile vista sullo skyline della città e tutti i confort di cui una persona può avere bisogno.

Cosa vedere a Milano

Dopo aver scelto l’alloggio nel massimo della comodità e del lusso (perché ogni tanto ci vuole pure questo) e visto che la maggior parte degli hotel qui sopra citati si trovano a pochi passi dal centro, ora andremo a vedere quali sono le attrazioni più importanti da visitare.

La prima cosa che salta alla mente quando pensiamo a Milano è il Duomo (anche conosciuto come “riccio di marmo”), una meraviglia architettonica che ha richiesto ben 500 anni per essere costruita. È la terza cattedrale più grande del mondo e dall’esterno è possibile ammirarne la magnificenza, data dalla facciata in pietra intagliata e dalle 2.000 statue in marmo bianco che abbelliscono le 136 guglie. All’interno si possono visitare 5 navate sorrette da 52 colonne, ciascuna delle quali rappresenta una settimana dell’anno. I sarcofagi, le tombe degli arcivescovi e il crocifisso costruito da Leonardo da Vinci sono i pezzi forti, anche se la vista panoramica dalla terrazza è di una bellezza che mozza il fiato.

Appena fuori da piazza del Duomo, un altro sito molto bello da vedere è la Galleria Vittorio Emanuele II che, oltre ad essere una struttura di vetro e ferro dalla luminosità incantevole, è considerata una delle più belle d’Europa. Al suo interno ci sono moltissimi negozi di stilisti famosi (Vuitton e Prada per citarne alcuni) oltre che grandi ristoranti di lusso.

Proseguendo fino alla fine di questa galleria si potrà giungere alla Piazza della Scala dove si trova l’omonimo Teatro dell’Opera, uno dei più prestigiosi d’Italia. Sulla sinistra è possibile dare uno sguardo anche al Museo della Scala e alla sua collezione di strumenti musicali, costumi di scena e reperti antichi.

Alla pari del già citato Duomo, un altro monumento di grande rilievo storico è il Castello Sforzesco situato proprio nel centro della città. La sua edificazione risale al 1358 quando la famiglia Visconti lo scelse per difendere e proteggere la città da Venezia. Venne distrutto e ricostruito un bel pò di volte ed è famoso per aver ospitato i laboratori del grande Leonardo da Vinci durante il Rinascimento.

Proprio dietro al Castello si trova l’area verde più grande dalla città: Parco Sempione.

Nelle vicinanze si possono visitare anche il Museo nazionale della Scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”, la Chiesa di S.Maria delle Grazie, la Basilica di S.Ambrogio e l’imperdibile Pinacoteca di Brera.

Se invece, si vuole entrare nel vivo della mondanità milanese, allora il quartiere che fa al caso è quello dei Navigli dove si può passeggiare, fare un aperitivo o cenare in una delle terrazze dei ristoranti presenti lungo tutto il canale.

Dove mangiare a Milano

Ed ecco che se da un lato Milano ci colpisce per le sue attrazioni, dall’altro ci delizia con i suoi ristoranti.

Sì perché se dopo una passeggiata per le vie del centro viene un certo languorino e si vuole passare una serata che evade dal solito ristorante d’hotel, è giusto sapere anche dove poter mangiare bene. Se l’idea è quella di pranzare o cenare in un locale gourmet, allora la scelta non può che ricadere in uno di questi:

“La gioia” (in zona Brera)

“Nobu” (zona Montenapoleone)

“Innocenti Evasioni” (Via della Bindellina)

“Seta Restaurant” (zona Montenapoleone)

“Ristorante Rubacuori” (zona Porto Venezia)

“Ristorante Mudec” (zona Tortora)

“STK” ( zona Repubblica)

“Contraste” (zona Navigli)

I piatti tradizionali milanesi vengono ridimensionati, modificati, evoluti in realizzazioni gastronomiche impensabili e gli abbinamenti tra la carne e il pesce, come anche quella tra radici ed erbe si fondono in un connubio di sapori.

E se dopo questa cena rimanesse lo spazio per un dolce da passeggio, ecco che le gelaterie artigianali milanesi fanno a gara per conquistarvi.

Secondo la classifica di Gambero Rosso una delle più amate è “Artico”, un mondo fatto di materie di prima qualità, tutte prodotte e lavorate in casa.

I gusti del mese di maggio sono:

il Ris e Lat

la Torta di polenta

il Pannerone (pere, miele e polvere di caffè)

il Torrone di Cremona

il Pan de Mien e fiori di Sambuco

Un’altra gelateria molto famosa è quella di "Ciacco" che non manca di proporre ai propri clienti degli abbinamenti creativi con ingredienti provenienti dai piccoli produttori. Il loro gelato è spesso accompagnato da spezie e alcol mentre i sorbetti sono la fine del mondo. Insomma, entrmabi ottimi pit-stop prima di rientrare in hotel e godersi un sano riposo tra lenzuola di cotone e maxi cuscini, magari con la finestra aperta sulle meraviglie della città al chiaro di Luna.