Pernottare in un hotel di lusso spendendo pochissimo è possibile. In alcuni Paesi infatti, una notte in un albergo stellato costerebbe all'incirca tre euro. Ecco le migliori destinazioni per vacanze lussuose a piccoli prezzi.

Fare una vacanza in un posto da sogno non è economicamente accessibile a tutti. I costi di alloggio spesso raggiungono cifre da capogiro. Per questo motivo è consigliabile adoperare alcuni accorgimenti per risparmiare senza rinunciare a staccare per qualche giorno la spina dalla routine di tutti i giorni.

Dove pernottare in un hotel di lusso a soli tre euro

Viaggiare e scoprire culture nuove è una delle esperienze più appaganti dal punto di vista personale. Entrare in contatto con persone che hanno tradizioni totalmente diverse dalla nostra amplia i nostri orizzonti e permette di arricchire il nostro bagaglio culturale.

Tuttavia, viaggiare costa e lo dimostra la spesa annua che gli italiani effettuano per andare in vacanza. In media ogni anno gli italiani spendono circa 645 euro a testa per andare in vacanza. A questo dato si aggiungono eventuali figli che portano la spesa per le famiglie che vogliono trascorrere qualche giorno in vacanza a 2.500 euro, considerando una famiglia composta da quattro persone di cui due bambini.

Di recente il caro energia non aiuta di certo la situazione. E quindi cosa fare per fare una vacanza a basto costo? Prima di tutto si consiglia di scegliere destinazioni economiche e i periodi più vantaggiosi. In India è possibile prenotare in un hotel di lusso a soli tre euro a notte a persona, ragion per cui trascorrere dieci notti ammonta a 90 euro in totale. Un vero e proprio affare.

Tra le destinazioni più vantaggiose figurano sicuramente i paesi del Sud Est Asiatico, quali Malesia, Cambogia, Indonesia, ma anche l’America Latina, come Chile e Bolivia, e l’Africa.

Insomma, viaggiare e spendere poco possono andare di pari passo. Basta semplicemente scegliere con intelligenza le mete.

Paesi più economici dove andare in vacanza

Come abbiamo visto, la destinazione incide molto sul costo totale della vacanza e, in ultimo, sulle tasche dei viaggiatori. Ecco di seguito una lista di Paesi dove è possibile spendere meno:

Bosnia Erzegovina, in cui è possibile visitare la capitale Sarajevo e, per chi predilige il turismo religioso, Medjugorje;

Bulgaria, con le sue bellissime spiagge affacciate sul Mar Nero;

Romania, meta ideale per chi è affascinato dai castelli della Transilvania immersi nella foresta per un soggiorno davvero suggestivo;

Vietnam, in cui è possibile visitare le risaie a terrazza al delta del fiume Mekong e le spiagge bianche paradisiache;

Lettonia, meta europea considerata la Parigi baltica;

Filippine, con il suo mare color turchese;

Thailandia, che presenta foreste tropicali, templi buddisti e isole suggestive rappresenta una delle mete più gettonate dagli italiani perché consente di immergersi nella cultura locale a 360°.

Leggi anche: Qual è l'hotel più costoso al mondo? La classifica dei migliori resort di lusso