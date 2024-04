Loewe ha recentemente lanciato sul mercato una t-shirt con uno slogan, che ha attirato molta attenzione in quanto è stata indossata sia dall’attrice Zendaya sul set del film Challengers che al di fuori. Il capo in questione è la maglia I told ya.

Ecco cosa sappiamo sulle origini dello slogan e sul costo della maglietta.

I told ya: la storia del popolare slogan

Questo capo è stato selezionato personalmente da Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, che si è ispirato al guardaroba di John Kennedy Jr. Questo stesso guardaroba ha influenzato anche il vestiario del personaggio interpretato da Josh O’Connor nel film. Il film Challengers diretto da Luca Guadagnino è ambientato nel mondo del tennis e richiama l’estetica Old Money, attualmente molto in voga.

Il debutto di Challengers nei cinema è stato recente, ma il suo impatto si estende ben oltre le sale, coinvolgendo anche il mondo della moda. Loewe ha pensato ai fan del film creando del merchandising ufficiale, includendo la t-shirt I Told Ya indossata da Zendaya, che ha suscitato grande interesse. L’attrice è famosa per portare sul red carpet vestiti inerenti ai film in uscita, un esempio sono quelli utilizzati per la promozione del film Dune.

La popolarità della t-shirt con lo slogan I Told Ya è stata evidente quando Zendaya l’ha indossata per le strade di New York, creando un collegamento tangibile tra la realtà e la finzione del film. Questo capo è stato anche visto sul tappeto rosso, indossato da Jonathan Anderson, e su una camicia indossata da Josh O’Connor, confermando così il suo status di elemento iconico e distintivo associato al film.

Con l’uso sempre più diffuso dei social media, è plausibile che anche Jonathan Anderson abbia navigato su Instagram e si sia imbattuto in una vecchia foto di Kennedy, ancora considerato un’icona di stile senza pari. In questa foto, JFK Jr indossava una maglietta di cotone con la scritta I Told Ya, un riferimento al celebre slogan I Told You So che aveva accompagnato la vittoriosa campagna presidenziale di suo padre John con il Partito Democratico. Questa frase era diventata un’icona negli anni Novanta, apparendo sulla maglietta del figlio che era stato oggetto di attenzione da parte dei fotografi per decenni.

I Told Ya: dalla politica al mondo dello spettacolo

Ma perché Jonathan Anderson, il direttore creativo di Loewe, ha deciso di riprendere proprio quella maglietta per il film di Luca Guadagnino, Challengers? Lo stilista ha spiegato apertamente che il mondo di Challengers si riferisce all’universo del tennis, un ambiente sempre associato all’élite.

Per i tre protagonisti del film, Anderson ha cercato uno stile distintivo che li facesse apparire desiderabili. Ha poi sottolineato che i look di Josh O’Connor sono stati ispirati a quelli di John Kennedy Jr. La scelta di includere la maglietta nella produzione del film è stata vista come un modo per aggiungere significato alla narrazione. Zendaya, O’Connor e Faist sono stati resi giovani, belli e ben vestiti, proprio come lo erano Kennedy e sua moglie, aggiungendo un ulteriore livello di autenticità e risonanza alla storia.

Le apparizioni delle star di Challengers con i loro look hanno suscitato un interesse crescente per il film di Guadagnino, un regista noto per la sua sensibilità per la moda e la sua presenza costante alle sfilate di Loewe dalla prima fila. Il marchio spagnolo ha quindi lanciato sul mercato le prime creazioni legate a Challengers.

Le t-shirt in cotone con la scritta I Told Ya, simili a quelle indossate da Zendaya e dagli altri attori, sono ora disponibili online e presso alcuni negozi selezionati, tra cui quello di Milano in Via Monte Napoleone. Questi capi sono proposti in variante bianca, mentre nel film sono di colore grigio.

Quanto costa la maglia I told ya

Loewe ha recentemente introdotto un’edizione speciale di felpe e magliette, disponibili in quattro modelli distinti, che sono ora acquistabili sul sito ufficiale del brand e in alcuni negozi selezionati Loewe in tutto il mondo. Tuttavia, come ci si potrebbe aspettare da un marchio di lusso come Loewe, il prezzo di questi capi non è accessibile a tutti: le felpe partono da 520 euro, mentre le t-shirt hanno un costo di 250 euro.

Per chi non lo avesse ancora visto, ecco il trailer del film