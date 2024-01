Quanto guadagna Iginio Massari? Rispondere a questa domanda non è semplice in quanto stiamo parlando di un pasticcere che ha fatto la storia della nostra Nazione. Per tutta la vita ha dedicato le sue attenzioni solo alla pasticceria, ma negli ultimi anni è una presenza fissa di molte trasmissioni televisive che hanno fatto aumentare il suo fatturato.

Cifre da capogiro per Iginio Massari: quanto guadagna il pasticcere più amato al mondo

Fare una stima dei guadagni di Iginio Massari è molto difficile perché bisognerebbe avere ogni dichiarazione dei redditi del pasticcere da quando ha iniziato a lavorare, in lire, ad oggi. Si possono stimare però le cifre da capogiro che il pasticcere ha percepito grazie ai programmi televisivi.

Nel 2012 è stato ospite del programma MasterChef e quasi sicuramente potrebbe aver guadagnato 200mila euro in quella stagione della trasmissione. La stima è stata fatta in base allo stipendio dei giudici fissi, che percepiscono 400mila euro a stagione. Massari, dunque, dovrebbe aver guadagnato la metà rispetto agli altri.

Per fare un esempio di quanto siano alti i guadagni del pasticcere, si potrebbe portare all'attenzione il solo fatturato, relativo al 2020, della sua storica pasticceria a Brescia, la pasticceria Veneto, che in quell'anno ha fatturato ben 3 milioni e 776mila euro.

Iginio Massari è inoltre il volto del programma The Sweetman, grazie al quale avrà aumentato il suo fatturato annuo.

Se già i guadagni della pasticceria principale di Massari sono a sei zeri, ad essi bisogna aggiungere anche i guadagni delle altre 4 pasticcerie: quella di Milano, aperta nel 2018, quella di Torino, aperta nel 2019, quella di Verona, aperta nel 2020 e infine quella di Firenze, aperta nel 2021.

Quanto costano i dolci di Iginio Massari

Iginio Massari è il pasticcere più famoso al mondo e dunque, mangiare i dolci creati da lui o dai suoi allievi e dipendenti, è una vera e propria goduria per il palato. Ovviamente i prezzi non sono simili a quelli delle normali pasticcerie, ma sono decisamente più alti; ciò nonostante possono essere alla portata di tutti.

In media i pandori di Massari costano tra i 20 e i 30 euro, i dolcetti monoporzione possono costare anche fino a 9 euro al pezzo o 70 euro al Kg. Il prezzo tende ad aumentare per i panettoni e le colombe, dolci più elaborati, che possono costare tra i 40 e i 50 euro circa. Anche le torte realizzare da Massari costano in media 50 euro.

Chi è Iginio Massari

Iginio Massari è un pasticcere italiano ed è uno dei pasticceri più famosi ed importanti al mondo. Nato a Brescia il 29 agosto 1942, attualmente ha 81 anni. Prima di aprire il suo locale storico nella sua città natale, Massari ha fatto molta gavetta sia come panettiere che come pasticcere e cioccolataio.

La sua prima pasticceria è stata aperta nel 1971 e dal 2011 al 2016 si è classificata prima nella selezione della guida del Gambero Rosso. La pasticceria Veneto a Brescia ha vinto anche 3 torte Guida Pasticceri & pasticcerie e 3 torte d'oro Guida Pasticceri & pasticcerie di Gambero Rosso.

Iginio Massari ha una moglie che si chiama Maria e due figli: Debora e Nicola Massari.

