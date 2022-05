Tre è il numero perfetto, ma non è questo il motivo che li ha portati a vincere il Festival di Sanremo e a partecipare come ospiti all’edizione dell’Eurovision Song Contest di quest’anno. Il loto talento si esprime in musica mediante lo stile lirico, un genere che gli ha permesso di spiccare “Il Volo”. Il gruppo si chiama proprio così, che sia una coincidenza?

A quanto ammonta il patrimonio del gruppo musicale Il Volo?

Compaiono sul palco del talent show “Ti lascio una canzone” a poco più di 14 anni, ognuno con la sua performance canora ma ancora ignari del fatto che, da quel preciso momento, sarebbero diventati un trio. Abbinati quasi per caso dal regista Roberto Cenci, i tre ragazzi iniziano a farsi conoscere tra gli emergenti grazie alla loro timbro prettamente lirico, interpretando brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale e brani pop in chiave classica.

Dopo questa prima esperienza televisiva attirano l’attenzione dei produttori dell’etichetta discografica Geffen Record (proprietà della Universal Music Group) e firmano un contratto di 2 milioni di dollari per la pubblicazione di un album sul mercato internazionale.

È da questa sorprendente e inaspettata occasione che il trio composto dai tenori Piero Barone ed Ignazio Boschetto e dal baritono Gianluca Ginoble, diventano ufficialmente “Il Volo”. Un nome che accosta il loro esordio nel mondo discografico ma che si associa anche al volo dei cuccioli di uccello quando cominciano a spiegare le ali.

Perché alla fine, è proprio questo salto nel vuoto ad avergli permesso di volare fino ai successivi eventi che li hanno applauditi.

Dopo l’uscita dell’album in Italia (diventato disco di platino con 60.000 copie vendute), il gruppo canoro inizia a ricevere premi e riconoscimenti di grande importanza come il RIAA Latin Gold Award e le 2 nomination ai Latin Grammy Award, fino ad arrivare a svolgere il primo tour nordamericano con 17 dati fra USA e Canada.

Il volo, accompagnato da un’orchestra di 49 elementi fa faville e i concerti che li vedono protagonisti si triplicano ancora. Alla serata finale di Sanremo 2015, il brano “Grande Amore” vince il primo premio e sempre nello stesso anno, nel mese di maggio il gruppo canoro si classifica al terzo posto all’Eurovision Song Contest.

Già con questi primi successi è possibile notare come Il volo si sia evoluto nel tempo, adottando nuove tecniche per stupire la critica e il pubblico rimanendo fedele al proprio genere musicale di appartenenza.

Ma, se da un lato, questa crescita ha conferito ai tre ragazzi fama e gloria, dall’altro ha generato entrate di un certo livello per un gruppo così giovane. Secondo quanto riportano le stime ufficiali, il patrimonio in loro possesso potrebbe essere compreso comodamente tra i 500 mila e il milione di euro. Del resto, Il volo non è solo detentore di record di vendite internazionale ma anche uno dei gruppi artistici musicali più famosi e amati dal pubblico internazionale.

Un episodio risalente al dicembre del 2015 riporta come avessero guadagnato 250 mila euro per un’esibizione di sole poche ore in occasione di un evento dedicato all’ultimo dell’anno, nella città di Salerno. I guadagni stellari del trio poi, sarebbero testimoniati anche dai profili Instagram dei componenti che non mancano di riportare il loro tenore di vita decisamente sopra la media. Tra auto sportive e location da sogno, i tre ragazzi se la godono senza tanti pensieri, forse sicuri anche del fatto che sia lo stesso streaming a fargli guadagnare bene.

Il brano “Grande Amore” detiene il record di 175 milioni di visualizzazioni solo su YouTube. A queste vanno aggiunte anche quelle di Spotify e Apple Music che rendono il guadagno ancor più elevato. In poche parole, l’eredità del gruppo canoro è più sufficiente a permettere una rendita dignitosa.

Il Volo all'Eurovision Song Contest: quant'é il cachet?

Il gruppo canoro italiano sarà presente all’Eurovision Song Contest di quest’anno, nella seconda semifinale che si tiene giovedì 12 maggio, in onda su Rai 1. La serata, condotta nuovamente da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, vedrà il gruppo lirico omaggiare l’Italia e molto probabilmente proporre un ricordo del compositore Ennio Morricone, scomparso recentemente.

Al momento non si hanno altre anticipazioni se non quelle relative alla positività di uno dei tre componenti, Gianluca Ginoble, per il quale si sta cercando una soluzione virtuale in modo che possa essere presente alla performance. Un problema che avrebbe potuto costringere gli altri colleghi a rimandare le prove ma che, grazie all’aiuto della tecnologia si trasforma in un’opportunità in grado di consentire al gruppo di rimanere unito.

Le immagini verranno proiettate in realtà aumentata alle spalle dei due tenori e l’esibizione sulle note di “You are my everything” procederà come se fosse dal vivo. A curare questo nuovo arrangiamento del loro cavallo di battaglia “Grande Amore” sarà il maestro Enrico Melozzi che accosterà sonorità rock e rimpiazzerà gli archi con le chitarre elettriche.

Non ci sono, al momento, informazioni precise circa il loro cachet. Tuttavia, considerando la media dei loro incassi è plausibile ipotizzare un compenso di circa 200 mila euro. Cifra astronomica se si pensa che l'esibizione durerà pochi minuti, precisamente 5.

Il volo e le critiche recenti: da chi provengono e cosa dicono?

Con la fama e la gloria arrivano anche i problemi, e questo è una dinamica che nessuno al mondo può cambiare. Il gruppo canoro Il Volo ha sempre ricevuto grande ammirazione ed affetto da parte del pubblico ma le critiche non si sono fatte attendere, come del resto vale per la maggior parte dei personaggi di grande fama.

Una delle più recenti proviene da una professionista del settore musicale al quale appartengono (potremmo dire una "collega"), che ha sollevato forti dubbi e perplessità sulle reali capacità tecniche dei cantanti. Famosa per la sua schiettezza e per la sua personalità, Katia Ricciarelli ha sferrato il colpo senza risparmiarsi sulle dichiarazioni fatte in merito a ciascuno dei tre componenti. Non è ovviamente la prima volta che l’artista lirica esprime un proprio parere, ma quest’ultimo sembra far più male di altri. La critica in sé si aggrappa alla definizione di “tenori”, ritenuta dalla stessa non corretta. Un dei motivi che giustifica la sua posizione è proprio la giovane età dei cantanti, che avrebbe compromesso irrimediabilmente le corde vocali dei membri e le relative abilità tecniche. Un tale anticipo nell’approccio alla materia lirica in un età dove si è ancora “crudi” fisicamente, non avrebbe permesso di mantenere un timbro ed una forza vocale come quella che hanno ora.

A questo parere i componenti del gruppo non hanno ancora risposto (e probabilmente non lo faranno) ma i fan sono tutti schierati in loro difesa, criticando sia il giudizio che la stessa Katia Ricciarelli.

Invece alcuni giornalisti nostrani li hanno accusati in passato del fatto che, in diverse occasioni importanti, si siano esibili in playback evitando di cantare dal vivo. Mentre nel 2017, dopo aver comunicato che non si sarebbero esibiti per Donald Trump, poiché in disaccordo con le sue idee politiche, il gruppo è stato attaccato da Vittorio Sgarbi che li ha accusati di non aver ricevuto alcun invito e di aver inventato la vicenda solo per farsi pubblicità.

Critiche che lasciano il tempo che trovano, soprattutto in un gruppo canoro come il loro che ha sempre avuto grande fama internazionale e la cui voce è sempre stata ripagata più che bene. Del resto, se non sapessero cantare davvero, come potrebbero avere un patrimonio così ricco?

Il Volo: quali sono i progetti per il futuro?

I componenti del gruppo Il Volo, lo abbiamo detto più volte, sono giovani ma la loro vita, per ovvie ragioni, è molto diversa dai loro coetani, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità economica.

Nonostante ciò, nonappena sono liberi da impegni lavorativi e non devono prepararsi per i concerti, amano tornare nei loro Paesi d'origine per trascorrere del tempo con vecchi amici e con la famiglia.

Tutti e tre hanno delle case molto spaziose immerse nel verde delle rispettive cittadine, munite della strumentazioni musicale necessaria per potersi esercitare quotidianamente.

Sulla loro vita privata si sa poco o niente poichè conservano il massimo riserbo. Il componente più grande, Paolo Barone, è stato legato sentimentalmente alla figlia di Massimiliano Allegri; Gianluca Ginoble è attualmente fidanzato con una ragazza abruzzese e su Ignazio Boschetto si sa ancora meno, anche se le indiscrezioni lo vedrebbero ancora single.

Tutti e tre condividono i propri momenti di vita e i loro successi sul profilo Instagram, Facebook e Twitter dove hanno più di 510 mila followers. Un modo per conoscerli (anche se non di persona) c'é ed è il più veloce di tutti. Tramite post e condivisione di video delle loro performance, il gruppo canoro rende partecipe chiunque della loro vita e dei rivolti della loro carriera dimostrando ancora una volta quanto sia grande la loro soddisfazione personale.

Il prossimo evento al quale parteciperanno sarà un tour interamente dedicato al maestro Ennio Morricone e alla sua musica per i film, rivisitata in chiave lirica.

Partiti a poco più di 14 anni ed arrivati ad oggi con un patrimonio da urlo e un successo planetario, Il Volo rimarrà su questi canali ancora per molto e chissà che non possa di nuovo vincere premi importanti come al Festival di Sanremo, o presenziare nuovamente a manifestazioni internazionali.