Ivana Trump si è spenta il 14 luglio 2022 all'età di 73 anni nella sua casa di New York in seguito a un arresto cardiaco. A commentare la triste notizia è stato anche Donald Trump, ex marito della donna con cui erano rimasti in buoni rapporti.

L'ex presidente americano ha usato Twitter per comunicare al mondo la sua dipartita. "The Donald" l'ha ricordata come una donna "meravigliosa" e "di grande ispirazione". Parole a cui hanno fatto eco quelle dei figli stessi della coppia.

Modella e imprenditrice, Ivana ha trovato la fama tra gli anni '80 e '90 per via di alcuni investimenti fatti insieme all'ex marito. Oggi lascia un patrimonio di grande valore. Ecco di quale cifra stiamo parlando.

Ivana Trump, chi era la prima moglie di Donald

Nata in Repubblica Ceca nel 1949 come Ivana Marie Zelnickova si è fatta conoscere negli Stati Uniti per essere stata la prima moglie di Donald Trump. Il magnate e l'imprenditrice dal loro matrimonio durato 15 anni, hanno avuto tre figli: Ivanka, Eric e Donald Jr.

Ivana si è fatta conoscere anche in Italia per la partecipazione come ospite a diversi show (tra cui l'Isola dei Famosi, ai tempi condotta da Simona Ventura) e per due matrimoni celebri durati decisamente di meno, quello con l'imprenditore Riccardo Mazzucchelli ma soprattutto quello con l'attore Rossano Rubicondi, di 23 anni più giovane, venuto a mancare a sua volta nel 2021, 9 mesi prima della Trump.

La morte di quest'ultimo aveva gettato nello sconforto la stessa Ivana, che nonostante la separazione provava per il personaggio televisivo grande affetto e stima.

L'impero costruito insieme all'ex marito

Ma per cosa è diventata davvero celebre Ivana Trump? Sicuramente per la sua capacità di farsi notare in un mondo di ricchi imprenditori americani perlopiù e prevalentemente uomini. Insieme al marito infatti, come abbiamo accennato, ha partecipato a diversi progetti immobiliari, tra cui la costruzione della celebre Trump Tower in cui ha sede la Trump Organization di cui è stata vice presidente.

Dopo il divorzio da quello che poi in seguito sarebbe diventato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, Ivana ha proseguito la sua attività d'imprenditrice disegnando una propria linea di vestiti, accessori e bigiotteria, ha scritto anche alcuni libri e ha preso parte a diversi programmi tv.

Il patrimonio netto e i possedimenti della Trump

Nel corso degli anni, la donna ha accumulato un patrimonio vastissimo. Secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe di 100milioni di dollari al momento della sua morte, di cui una parte (per essere precisi 14milioni) sono i soldi ricevuti dall'accordo di divorzio con il ricco ex marito e una parte sono invece i soli guadagni dell'imprenditrice.

Oltre ai vari conti in banca i Ivana Trump possedeva anche alcuni immobili i cui ricavi hanno sicuramente contribuito in modo significativo all'accrescimento delle sue ricchezze. Suoi erano infatti un palazzo nel Connetticut, una casa a Greenwich e una a New York, la stessa in cui è appunto spirata. La Trump era anche proprietaria di 118 camere nella Trump Mansion in Florida.