Anche se una delle sue canzoni lo ripeteva più volte, J-Ax non è mai stato un tipo da “Domani smetto”. Sin dal suo primo debutto negli anni ‘90 ha continuato a comporre brani fantasiosi, cimentandosi nel freestyle al quale abbinava quello che diventa poi, il primo rap in lingua italiana.

Una carriera di tanti alti che gli ha permesso di raggiungere la fama e guadagnare bei soldoni. Ecco a quanto ammonta il suo patrimonio oggi.

J-Ax: carriera e cifre del suo patrimonio netto

Alessandro Aleotti ha sempre avuto questa faccia simpatica da combina guai, qualche tatuaggio a colorargli le braccia e la testa, un pizzetto folto a incorniciargli il mento e il cappello perennemente addosso. Un outfit che l’ha accompagnato sin dagli anni in cui abbozzava i primi testi e si firmava con il pseudonimo “J-Ax”, abbinando l’abbreviazione del suo nome e quello del suo cattivo preferito: Joker.

È solo nel 1992 però che la sua voce si fa veramente sentire e il suo nome d’arte comincia a farsi largo tra quelli dei freestyler dell’epoca. I giovani che lo ascoltano alla radio si approcciano alla sua musica con curiosità, imparando le parole di quelle canzoni a memoria per poi riproporle nei bar e nelle strade di quartiere.

I testi di J-Ax diventano quindi, una forma di denuncia sociale e un modo per parlare di temi che altrimenti non verrebbero mai affrontati fino a diventare testi scritti con l’intento di disturbare il vicinato, talmente è alto il volume degli stereo.

La sua musica rap anticonformista che abbraccia una critica aspra ma costruttiva, si lancia nel panorama musicale come una freccia scoccata da un arco e piomba tra i giovani come una ventata di aria fresca.

Con i primi singoli degli Articolo 31 (gruppo fondato insieme a Dj Jad ), tra i quali l’intramontabile “Ohi Maria”, vince il premio “Un disco per l’estate” che gli permetterà di affermarsi nel genere hip hop.

Nel 1996 vince ben 6 dischi di platino con l’album “Così com’è” mentre due anni dopo vince il riconoscimento come miglior gruppo musicale italiano agli MTV Europe Music Awards.

La svolta arriva nel 2022 quando i brani “Domani Smetto”, “Italiano medio” e “La mia ragazza mena” preannunciano quella che sarà la fine del gruppo e l’inizio della carriera da solita per J-Ax.

In questo momento particolare della sua vita, decide di collaborare a numerosi progetti con Marracash, Jake La Furia, Gué Pequeno e Fabri Fibra.

Nel 2006 escono “Ti amo o Ti ammazzo” e “Piccoli per sempre” per arrivare nel 2015 con la famosa “Maria Salvador” grazie alla quale otterrà altri 5 dischi di platino.

Sono gli anni più interessanti e gloriosi della sua carriera perché i guadagni cominciano a salire e il patrimonio inizia ad avere un peso non indifferente.

Soltanto con la partecipazione come coach a “The Voice of Italy” nel 2013, l’artista scopre di poter fare altro oltre al cantante e decide di ripete la stessa esperienza un ‘altra volta ancora. Nel 2016 cambia programma ed accetta l’invito di Maria de Filippi al talent show “Amici”, diventando direttore artistico di una delle due squadre insieme a Nek.

Nello stesso anno nasce la collaborazione con Fedez dalla quale scaturisce “Vorrei ma non posto”, canzone che molti ricorderanno per esser stata il gingle dello spot del cornetto Algida. Con lui fonda anche un’etichetta discografica indipendente chiamata “Newtopia” dove lancia artisti emergenti.

In compagnia di Fedez vive una stagione artistica a dir poco fantastica, fatta di grandi incassi e fatturati che volano ma la gestione delle società e della maggioranza del capitale è divisa tra i genitori di entrambi. La madre di Fedez e il papà di J ax fondano una fiduciaria dove i figli cantano e loro incassano, amministrando il tutto. Gli incassi in diritti, merchandising e chi più ne ha più ne metta ammontano a 1,1 milioni nel 2014 fino ad arrivare ai 3 milioni nel 2016.

L’utile è di 800 mila euro e dall’altro lato, a raccogliere i frutti di questo lavoro è la società “Willy l’orbo” del padre di J ax che possiede l’80% del capitale.

L’annuncio dell’abbandono dell’etichetta che diventerà in futuro “Doom Entertainment”, arriva durante un concerto tenutosi a San Siro dove J ax chiuderà il sodalizio con Fedez lasciandogli in mano tutto quanto.

A J-Ax bastano le cifre percepite con tutti i suoi dischi, le sue apparizioni sul piccolo schermo, le collaborazioni con i grandi della musica e il lavoro come coach negli show televisivi che finora, hanno fatto salire il patrimonio netto a circa 15,3 milioni di euro.

Sebbene si tratti di una cifra approssimativa che potrebbe ancora variare fino alla fine dell’anno, in ogni caso è più che sufficiente per consentirgli di vivere una quotidianità serena senza farsi mancare qualche momento dedicato al lusso e al sano e meritato divertimento.

J-Ax, novità 2022: dal litigio con Fedez al concerto benefico a Milano

J-Ax ha lasciato l’etichetta discografica Newtopia non solo perché fosse deciso ad affrontare un altro capitolo della sua carriera come solista, ma piuttosto a causa di forti incomprensioni nate con Fedez.

I due, dopo un litigio causato dall’apertura di una società speculare a quella di Fedez si erano allontanati e per 4 anni non hanno più lavorato insieme.

Nonostante le varie dichiarazioni, Fedez non era mai sceso nei dettagli della cosa anche se dopo il concerto di San Siro dell’anno scorso aveva definito J-Ax un traditore.

A tornare a parlare del loro rapporto era stato J-Ax, durante al seconda stagione del podcast “One more time” di Luca Casadei, dove aveva ammesso di aver provato a fare l’imprenditore senza però riuscirci.

Con il passare del tempo, fortunatamente le cose si sono sistemate e i due rapper hanno deciso di fare pace e di tornare a collaborare lasciando da parte i vecchi attriti e pensando solo al bene dei nuovi progetti.

In un messaggio su Instagram J-Ax abbraccia Fedez nella terrazza di casa e spiega di aver deciso di fare insieme a lui un grande regalo alla città di Milano, provando a fare contemporaneamente del bene.

Il progetto benefico “LoveMi” si svolgerà in Piazza Duomo il prossimo 28 giugno 2022 alle ore 18:00 e sarà un concerto completamente gratuito.

Nella line-up dell’evento compariranno anche Dargen D’Amico, Ghali, Myss Keta, Tananai, Ariete, Tedua e molti altri a sostegno della fondazione Togheter to go, alla quale andranno i soldi donati per poter ampliare il nuovo centro di eccellenza dedicato alle cure riabilitative ai bambini con patologie neurologiche gravi.

Una bellissima occasione per riprendere un rapporto lavorativo funzionante e fare del bene a chi ne ha bisogno.

LEGGI ANCHE: Fedez e J-Ax presto in concerto a Milano: ecco quando!

J-Ax: perché ascoltare il suo ultimo album?

Per chi non l’avesse ancora ascoltato, l’ultimo album di J-Ax è surreale nel titolo tanto quanto nel contenuto. Seguendo varie direzioni musicali, questo prodotto uscito il 27 agosto 2021 doveva essere inizialmente un semplice re-pack ma l’artista ha deciso di rivoluzionare le carte in tavola e mostrare ancora una volta di che pasta è fatto.

Il disco infatti, rispecchia ciò che J-Ax è sempre stato: un rapper bravissimo, un grande intrattenitore ma sopratutto uno che è sempre stato in grado di parlare ad un pubblico generalista, magari strappando qualche risata.

Nell’album “SurreAle” è contenuto anche il disco punk-pop “Uncool and Proud” uscito nel 2020 solo su Soundcloud dove si parla di contraddizioni e glorie dell’Italia, della frustrazione riguardo al pensiero del proprio futuro e delle riflessioni mosse a proposito, il tutto travestito da canzoni pop accessibili.

È un disco allegro, che racconta molto dell’artista anche durante il periodo intaccato dal Covid. Non volendo essere l’ennesimo rapper influenzato dalla melanconia derivante dal lockdown, J-Ax ha voluto riportare in auge la felicità di essere vivo e di poter vivere ancora la vita.

I brani contenuti in questo album hanno una durata di poco più di 3 minuti:

Skit

Amo l’odio

Salsa

Sono un fan

Tifo Italia

Una terra di felicità

Stronzy

Che classe

Canzone country

Voglio la mamma

Mainstream

Supercalifragili

Quando piove diluvia

Beretta

Pericoloso

La mia hit

Siamesi

Reale

Cristoforo Colombo

Festa!

Cuore a lato

Una canzone dal significato profondo che lega l'artista alla vita privata che condivide con Elaina Coker e il piccolo Nicolas.

J-Ax, eventi 2022: tornerà ancora a cantare in tournée?

C’è chi pensa che possa ritornare a comporre brani per un altro album e c’è chi lo vede già conquistare altri 18 dischi di platino perché è troppo bravo. Ma per J-Ax, i momenti che lo vedono saltare e cantare a sguarciagola davanti a milioni e milioni di persone sembrano arrivati alla fine. L’unico evento del quale si parla ultimamente e che lo vede a fianco di Fedez, è quello che avrà luogo a Milano il 28 giugno 2022 ma per una giusta causa.

J-Ax è contento di poter portare il suo contributo insieme a quello di altri artisti italiani ma per il momento si gode la tranquillità dei palchi televisivi e le puntate in diretta nei talent show come “All toghether Now”, “The Voice of Italy”,“X-Factor e tantissimi altri, che l’hanno visto puntare tutto su nuovi talenti che potrebbero addirittura prendere il suo posto.

Del resto, l’artista crede molto nel futuro e nelle capacità di quei giovani spesso lasciati in un angolo a credere di non potercela fare. Sedendo alla poltrona posta di fronte al palco, con il suo cappello elegante e una cravatta abbinata in maniera decisamente inusuale, sa bene cosa significhi esibirsi e sperare in un sì da parte della giuria. Sa bene cosa significhi metterci cuore ed anima mentre si canta al pubblico qualcosa di così intenso e personale da lasciare senza fiato. La sua carriera è stata un continuo studio della musica, un inarestabile tentativo di sfondare che si è tramutato in realtà dopo che uno dei suoi brani è giunto in radio, quasi inaspettatamente.