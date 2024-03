Jeff Bezos è l'uomo più ricco del mondo: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio netto

Jeff Bezos è riuscito a scalzare Elon Musk dal primo posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo. Il fondatore di Amazon vanta un patrimonio netto da capogiro: vediamo a quanto ammonta.

Jeff Bezos: a quanto ammonta il suo patrimonio netto?

Un traguardo importante, quello raggiunto da Jeff Bezos nel 2024. Il fondatore di Amazon, scalzando Elon Musk, ha conquistato il primo posto della classifica degli uomini più ricchi del mondo. Il proprietario di X ha pagato la perdita di valore delle azioni di Tesla, ma il patrimonio netto del collega è aumentato oppure è sempre rimasto uguale?

Stando all'ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaires Index, le ricchezze del fondatore di Amazon sono cresciute come non accadeva dal 2021. Nello specifico, il suo patrimonio netto ammonta a 200 miliardi di dollari. Una cifra immensa, che gli ha garantito il primo posto della classifica degli uomini più ricchi del pianeta.

Rispetto a Musk, Jeff ha due miliardi di dollari in più. Il patrimonio netto di Elon, infatti, è stato stimato da Bloomberg Billionaires Index a 198 miliardi di dollari. Questo calo netto è dato dalla perdita di oltre 30 miliardi di dollari nell'ultimo anno. Nei mesi scorsi, il proprietario X e Space X ha dovuto affrontare la caduta del 25% del prezzo delle azioni di Tesla e la cancellazione dell'accordo di compensazione da 55,8 miliardi di dollari che aveva stretto nel 2018 con Tesla.

Jeff Bezos: la cessione della gestione di Amazon non l'ha penalizzato

Mentre Elon Musk fa i conti con una perdita di oltre 30 miliardi di dollari, Jeff Bezos può gioire. Il suo patrimonio netto, infatti, non è stato toccato dalla decisione di cedere la gestione di Amazon. Al contrario, ha beneficato dell'incremento del valore delle azioni del colosso dell'e-commerce.

Il fondatore di Amazon, pur avendo venduto 8,5 miliardi di dollari delle azioni della società, ne resta il principale azionista. Così come Bezos e Musk, anche il terzo uomo più ricco al mondo può dirsi soddisfatto delle sue ricchezze. Stiamo parlando del francese Bernard Arnault, Ceo di Lvmh. Il suo patrimonio netto è pari a 197 miliardi di dollari.

Tra Jeff Bezos, Elon Musk e Bernard Arnault, ad essere onesti, non ci sono grandi differenze, ovviamente in termini di ricchezze. Non a caso, sono anni che i tre si muovono tra i primi posti della classifica degli uomini più ricchi del mondo.