Quanto guadagna Joe Bastianich? Stipendio e patrimonio del giudice di MasterChef

Tutti lo conoscono come il giudice di MasterChef, ma Joe Bastianich vanta una carriera televisiva ben più ampia: ha partecipato a Italia's Got Talent, ad Amici, a Ballando con le Stelle, e persino a Pechino Express.

Molti si chiedono quale sia il patrimonio del noto imprenditore della ristorazione: ecco quanto guadagna Joe Bastianich grazie alla televisione e non solo.

Chi è Joe Bastianich: biografia e carriera

Nato a New York il 17 settembre 1968 da genitori istriani espatriati (il ristoratore Felice Bastianich e la cuoca polese Lidia Matticchio), Joe Bastianich ha da sempre dimostrato interesse e passione per la cucina.

Nel 1964 i genitori comprarono il loro primo ristorante di famiglia: si chiamava il piccolo Buonavia di Forest Hills (Queens). Nel 1979, invece, acquisirono Villa Seconda. Quando Joe aveva solo tredici anni, vendettero entrambe le proprietà per aprirne una nuova: il Felidia.

Dopo aver svolto la cosiddetta "gavetta" nel locale di famiglia, nel 2013 ha deciso di aprire una propria attività insieme alla madre Lidia: il ristorante Becco a Manhattan. Da quel momento la sua carriera ha spiccato il volo, al punto da farsi conoscere anche in Italia.

Il primo locale aperto qui nel Bel Paese è stato a Cividale del Friuli, dove si trova anche l'omonima cantina vinicola.

Nonostante venga chiamato "chef stellato" - e sia conosciutissimo come giudice di Masterchef - non è un professionista del settore, ma si qualifica come imprenditore della ristorazione. Nonostante questo, ha ottenuto l'agognata Stella Michelin grazie al locale Del Posto.

Tra le passioni dell'imprenditore c'è anche la musica e la scrittura: non molto tempo fa, infatti, aveva presentato il suo libro dal titolo “Il grande racconto del vino italiano”.

Vita privata: moglie e figli

Nella sua vita privata, Joe Bastianich è sposato dal 2015 con Deanna Damiano: dalla coppia sono nati tre figli, Olivia, Miles ed Ethan.

Nel 2017 la donna, che vive negli Stati Uniti, ha chiesto il divorzio a causa di alcune incomprensioni di coppia.

Patrimonio Joe Bastianich: ecco svelato quanto guadagna

Arriviamo ora a svelare il patrimonio di Joe Bastianich: secondo quanto ha rivelato il quotidiano La Repubblica, pare che il noto imprenditore custodisca un tesoretto pari a 250 milioni di dollari.

Da dove derivano? Sempre come riferisce il quotidiano tale patrimonio deriverebbe dalle quote di Eataly Usa, dal il suo vino, i libri e le varie collaborazioni del mondo del food.

Il diretto interessato avrebbe però smentito tale cifra. E infatti un'altra testata specializzata - Celebritynetworth - ha svelato che il patrimonio di Bastianich ammonta a 15 milioni di dollari. Quale sarà la verità?

La carriera televisiva di Joe Bastianich

La carriera televisiva di Joe Bastianich non si limita soltanto a MasterChef: sono moltissimi i programmi ai quali ha partecipato il noto imprenditore.

Per esempio, ha partecipato anche ad Italia’s Got Talent. Nel 2020, invece, ha preso parte ad Amici Celebrities e nel 2019 a Ballando con le stelle è stato ballerino per una notte.

In seguito è stato inviato per Le Iene, sotto la conduzione di Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Nel 2023 si prepara a partire per il mitico viaggio di Pechino Express.