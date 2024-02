John Travolta, patrimonio da brividi per l'attore: ecco a quanto ammonta

Attore apprezzato in ogni angolo del globo, John Travolta vanta un patrimonio a dir poco ingente. D'altronde, stiamo parlando di un divo che ha iniziato ad incassare cifre importanti a soli 21 anni.

John Travolta: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Sono lontani i tempi in cui un giovanissimo John Travolta diventava famoso in tutto il mondo per il ruolo di Danny Zucko in Grease. L'attore ha collezionato un successo dietro l'altro, diventano a tutti gli effetti uno degli interpreti più conosciuti e amati del pianeta. Ovviamente, fama e patrimonio vanno di pari passo, quindi è quasi scontato sottolineare che stiamo parlando di un divo che può contare su ingenti ricchezze,

Da Grease a Pulp Fiction a Carrie - Lo sguardo di Satana, passando per La febbre del sabato sera, Urban Cowboy, Senti chi parla, Get shorty e La figlia del generale: Travolta ha recitato in più di 50 pellicole. Quasi tutte, neanche a dirlo, hanno riscosso un grande successo ai botteghini.

Considerando che John ha iniziato ad incassare cifre ingenti all'età di 21 anni, il suo patrimonio netto non può che essere ingente: secondo alcune indiscrezioni, supera i 170 milioni di dollari.

John Travolta al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagna?

Stando ad alcune voci di corridoio, nel 1996, John Travolta incassava una media di 10 milioni di dollari a film. In totale, si stima che le pellicole che lo hanno visto davanti alla macchina da presa abbiano guadagnato 4,3 miliardi di dollari in totale. Pensate che alcuni titoli, dieci per l'esattezza, hanno fruttato più di 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, mentre altri otto sono riusciti a raggiungere 200 milioni in tutto il mondo.

Considerando gli incassi, verrebbe da pensare che John sia uno spendaccione. Al contrario, è molto attento alle spese e non ama correre rischi con investimenti azzardati. In diverse interviste, Travolta ha dichiarato:

Questa è la mia vulnerabilità personale, ma è anche una forza in sé. Lavoro duro per i miei soldi, non mi piace sprecarli e non mi piace perderli.

Anche se è parsimonioso, l'attore si è speso e continua a spendersi per diverse opere di beneficenza. Sostiene, ad esempio, il Nelson Mandela Children’s Fund e l'Heroes Health Fund.

Visto che John sarà ospite del Festival di Sanremo 2024, una domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo cachet? Secondo alcune indiscrezioni, l'attore incasserà 450 mila euro. Questa cifra, assai generosa, andrà ad arricchire ancora di più il suo patrimonio.