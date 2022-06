Talentuoso, affascinante e soprattutto estremamente generoso, sono queste le qualità di Keanu Reeves, l'attore in visita spesso in Italia per via della sorella. Ecco a quanto ammonterebbe il suo patrimonio.

Keanu Reeves non è solo molto apprezzato dagli appassionati e dagli esperti del settore per le sue qualità attoriali, ma è amatissimo anche per la sua generosità con cui si è sempre contraddistinto dentro e fuori dal set. Il patrimonio dell'attore infatti si vocifera essere molto vasto, ma ciò non gli avrebbe fatto certo dimenticare l'importanza del denaro al giorno d'oggi, soprattutto per chi si trova in difficoltà.

A dimostrazione di questo, non è raro trovare notizie che accostano il suo nome a diverse opere di beneficenza. Ma a quanto ammonterebbe il totale dei suoi guadagni? La risposta secondo alcune indiscrezioni.

Keanu Reeves, tutto quello che sappiamo sul patrimonio e le proprietà dell'attore

La carriera di Reeves nel mondo del cinema inizia nel 1986 ma è con Point Break film del 1991, che per l'attore arriva il vero successo. Da quel momento infatti sono tantissimi i film cult e le saghe a cui prende parte come protagonista.

Citiamo per esempio L'avvocato del diavolo, con Al Pacino e Charlize Theron, ovviamente la quadrilogia di Matrix uscita per la prima volta nel 1999 (l'ultimo film è uscito nel 2021) in cui interpreta il ruolo di Neo e la serie di John Wick uscita nel 2014.

Nel corso degli anni la sua fama è aumentata esponenzialmente, facendogli accumulare cifre da capogiro. Il suo patrimonio netto infatti si aggirerebbe attorno ai 360milioni di dollari, una somma che comprende i guadagni di Matrix per cui avrebbe percepito all'incirca 20milioni di dollari a film.

Al patrimonio di Keanu Reeves poi si aggiungono anche le sue proprietà. Dal 2003 l'attore, come molti altri personaggi dello star system americano abita a Los Angeles, in una villa da 8milioni di dollari che se paragonata a quelle comprate dai suoi colleghi risulta essere anche molto modesta. Si tratta infatti di un'abitazione di circa 520 metri quadri con "solo" due camere, tre bagni, una piscina e un garage.

Keanu ha una villa anche in Italia, comprata però per la sorella Kim, arrivata nel nostro Bel Paese per curarsi dalla leucemia. L'attore, con la speranza che il clima potesse giovare alla salute della sorella, ha preso per lei una villa ad Anacapri sull'isola di Capri.

Vita privata e curiosità su Keanu Reeves

Nonostante il suo lavoro lo porti a stare sempre sotto i riflettori, Keanu Reeves in più di 20 anni di carriera è riuscito a mantenere quanto più riserbo possibile sulla sua vita privata, probabilmente anche per non permettere a tabloid e morbosi di indagare sul suo doloroso passato, caratterizzato dalla prematura scomparsa della sua primogenita prima e da Jennifer Syme, sua compagna e madre della sua prima figlia poi, morta a seguito di un incidente stradale.

Dopo anni in cui ha dichiarato di non avere tempo per l'amore, oggi Reeves avrebbe il cuore impegnato. Dal 2019, infatti ha ufficializzato la relazione Alexandra Grant con cui comunque continuerebbe a mantenere un basso profilo.

Tra le innumerevoli origini di Reeves (e forse sono proprio queste le artefici del suo irresistibile fascino) ci sarebbero anche quelle italiane. Dalla parte paterna infatti l'attore avrebbe anche discendenze cinesi, inglesi, francesi, hawaiiane e portoghesi. E proprio in Italia, precisamente a Bologna, sarebbe stato avvistato recentemente. Un fan è riuscito anche a scattare un selfie che in poche ore ha fatto il giro del web.