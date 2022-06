Ormai tra Briatore ed i pizzaioli napoletani è guerra aperta su quale sia la pizza più buona al mondo. E se il pubblico si divide tra chi vorrebbe provare la tanto poco economica Crazy Pizza con il Pata Negra e chi rimane fedele alla margherita napoletana a 5 euro, in realtà quella di Briatore è veramente lontana dall’essere una delle specialità più care del mondo.

Anzi la rassegna che vi presentiamo, quella delle pizze più costose del mondo, farà sembrare un conto da 60 euro pochi spiccioli.

Ma soprattutto quella che sarà la vera sorpresa leggendo queste pagine e che nessuno immagina è il posto dove si può comprare al giorno d’oggi uno tra i cibi più cari che esistano.

La pizza più costosa del mondo è anche quella più cara d’Italia

Roma, Londra, Parigi, New York, Dubai, Tokyo…. Ebbene no, la pizza più costosa al mondo non proviene da nessuno di questi luoghi esotici e lontani, ma viene proprio dalla Campania. E non è uno scherzo!

Se però è campana, non è napoletana e con l’esattezza viene dal Cilento nella zona di Agropoli (SA). Si tratta della specialità dello chef Antonio Viola: la Luigi XIII.

L’impasto richiede una lievitazione di tre giorni e si può mangiare solo a domicilio dove a consegnarla arriveranno lo chef in persona, accompagnato da cameriere e sommelier.

Ma alla fine quanto costa? Tenetevi forte, ben 8.300 euro per appena 20 cm di diametro. C’è da dire che nel prezzo è compreso il vino (e ci mancherebbe altro sta pensando qualcuno).

Gli ingredienti sono però dei più pregiati a cominciare da aragosta, tre varietà di caviale, gamberoni, mozzarella di bufala campana e del pregiatissimo sale rosa australiano.

Quando le pizze diventano una costosa dichiarazione d’amore all’italiana

Ma se pensate che quello di Agropoli sia un caso isolato, piatti così costosi non sono poi tanto rari. Si classifica al secondo posto tra le più care al mondo la specialità della Casa di Favitta's Family a New York, dal prezzo di 6.400 euro (6.800 $).

Già il fatto che sia prodotta in USA e non in Italia, diciamoci la verità, ci fa sentire un po’ meglio, ma per difendere questo piatto dobbiamo anche dire che il costo è giustificato dal fatto che è tempestato di diamanti.

Non è una specialità che si mangia per l’esperienza culinaria, ma in genere viene fatta come regalo originale, anche perché i diamanti restano. È una costosa dichiarazione d’amore all’italiana.

Top Ten delle specialità culinarie che valgono migliaia di euro

Se avete proprio voglia di spendere migliaia di dollari per mangiare, ci sono ancora altre alternative per una pizza di lusso.

La prima è in Scozia a Glasgow e la potete mangiare da Haggis. Fatta con foglie d’oro salmone affumicato al cognac e altre specialità di cui a stento siamo in grado di pronunciare il nome, il costo della pietanza è di circa 4.000 euro (4.200 $).

Un’altro piatto pregiato da migliaia di euro si può mangiare a Montreal in Canada: è la Miss Verdun di Mazzou e costa 3.800 euro (4.000 $), ovviamente è ricoperta di caviale e scaglie d’oro. La particolarità è che si può chiedere che venga cucinata a domicilio e non solo il delivery.

Chiude la rassegna delle pizze a tre zeri quella al Tartufo bianco e oro che si può mangiare a Malta da Margo's e che costa 2.000 euro. Ovviamente, non mancano ristoranti con prezzi più bassi di musica di dollari, ma comunque stratosferici rispetto a quelli a cui siamo abituati.

Insomma, i 60 euro per il capolavoro di Briatore fanno davvero poco effetto dopo questa sfilza di pietanze extralusso davvero.

Quando Dubai entrò nel Guinness World Records per una pizza da 180.000 dollari

Qualche anno fa il ristorante di Dubai Pierchic è entrato nel Guinness dei primati per la pizza più costosa al mondo mai venduta, che nel menù aveva un prezzo di 180.000 dollari.

Al momento consultato il menù la scelta non sembra ancora presente, quindi la Luigi XIII resta la meno economica in vendita.

Anche qui il prezzo era giustificato, oltre al fatto di essere a Dubai, anche dagli ingredienti tra cui tartufi di ogni genere in cui il ristorante è specializzato, caviale, funghi giapponesi e altri cibi pregiati.

Una cena può costare 200 milioni di euro? Si! Ed è tutta colpa dei Bitcoin

Ma se guardiamo al passato, tra le pizze quella con il prezzo più alto di sempre non è né quella dello chef Viola ad Agropoli, né quella di Dubai.

Il 22 maggio del 2010 un programmatore di nome Laszlo Hanyecz acquistò a Jacksonville in Florida due pizze da Papà Jones's, che un noto fast food americano, e le pago con 10.000 Bitcoin.

Questo fu il primo ordine mai pagato in criptovaluta e in Florida c’è anche una targa a commemorare la cosa.

Il 22 maggio 2010 i Bitcoin esistevano da un anno e 1 BTC valeva meno di 0,005 $, quindi Laszlo ha speso non più di 50 dollari di ordine.

Al giorno d’oggi 1 Bitcoin, quando il suo valore è crollato, vale comunque quasi 20.000 euro a unità, con un massimo storico di oltre 60.000.

Quindi, adattandole al prezzo di oggi, le due pizze valgono 200 milioni di euro. Questo resta, se adeguato al valore odierno della moneta, l'ordine più caro della storia.