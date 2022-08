Un complemento d’arredo che fa luce, ma che può anche fare la differenza per creare l’atmosfera top in ogni spazio della vostra casa. I lampadari sono gli alleati perfetti per dare un tocco di personalità alle stanze e qualche volta possono essere anche decisamente preziosi. Ecco quali sono i lampadari più costosi (e chic) che esistano sulla faccia della Terra, fatti di cristalli, oro, porcellane ricercate, pietre preziose e materiali così pregiati da far brillare gli occhi (e il portafogli).

I lampadari di lusso nel mondo

Tutti d’oro, tutti d’argento, tutti di metallo, smaltati oppure rivestiti di porcellana, di cristallo di rocca o di vetro bianco, dalle forme sontuose e spiccatamente chic. Nei desideri di molti appassionati ci sono sicuramente i modelli chandelier in cristallo bianco, quelli dei saloni esclusivi delle feste.

Esistono moltissimi lampadari cari come il fuoco. Pensate che una lampada da soffitto in cristallo al piombo by Patrizia Volpato supera la bellezza di 120.000 euro, e che per un lampadario in vetro soffiato firmato Marcello Venini di euro ne servono addirittura 145.000.

Un pezzo d’inestimabile bellezza con 92 luci, realizzato in oro e cristallo, marchiato Arredoluce, è invece più “economico”: basteranno poco più di 45.000 euro.

È ancora di Venini una lampada a sospensione da oltre 47.000 euro tutta in cristallo giallo ambra alta poco più di un metro e mezzo. L’esemplare è pura poesia, tanto che sul sito si legge quanto venga:

“voglia di toccare ogni singolo petalo di fiore e punta di stella, per realizzarne al tatto la realtà. Esprit racchiude in sé la potenza della natura e della luce”.

Quanto costa il lampadario più costoso

Esistono quindi moltissimi lampadari pregiati ma, in buona sostanza, qual è il prezzo del lampadario più costoso che ci sia al mondo?

Gli oggetti più cari sembra che siano quelli antichi venduti all’asta. Qui il primato assoluto spetta a un Givenchy Royal Hanover di William Kent, il cui progetto risale al terzo decennio del Settecento. Ha otto luci, è fatto d’argento ed è stato aggiudicato per la bellezza di oltre 9 milioni di dollari.

Il lampadario più grande del mondo? Ecco dove si trova

Ma vi siete mai chiesti, invece, quale sia il lampadario più grande del mondo? Si trova ad Abu Dhabi (Emirati Arabi) nella moschea Sheikh Zayed. Si tratta di un pezzo Swarovsky a bracci posizionato proprio sotto la cupola dell’edificio (anche questa, è per grandezza la prima al mondo). È alto 15 metri, ha un diametro di 10 e pesa ben 9.000 chilogrammi. Un vero gioiello che spicca tra altri 7 magnifici lampadari realizzati in oro 24 carati che adornano la medesima struttura. Il titolo è appartenuto in passato al lampadario italiano di Palazzo Alliata di Pietratagliata (Palermo), con i suoi 99 bracci e le 100 luci. Misura 2 metri e 75 centimetri per 2 metri e 75 centimetri, ed è fatto di 2.500 pezzi di vetro di Murano messi insieme. In Europa, invece il primato spetta al lampadario del Teatro dell’Opera che si trova a Roma: 6 metri di diametro per 3 di altezza, pesante 3.000 chilogrammi e fatto di cristallo.

Le marche migliori di lampadari

Qui si entra nel territorio del design di alto livello, delle grandi firme che realizzano modelli tanto belli da togliere il fiato. Si parte dalle lampade Catellani&Smith, per arrivare a nomi del calibro di Masiero, Guk, FAGavin e WFBD-CN tra cristalli, stili rigorosamente contemporanei e toni dorati degni di un arredamento al top della raffinatezza.

La ditta italiana Artemide è certamente tra le migliori, e nei suoi concept parla di “lampade che non sono soltanto oggetti di culto assoluto ma che sono ormai considerate autentiche opere d’arte”.

E poi ci sono Flos, per cui i lampadari sono “al contempo un elemento d'arredo e una sorgente luminosa che illumina spazi chiave per lavorare, cucinare o socializzare”, Foscarini (secondo cui la luce plasma qualsiasi cosa) e Kartell, rigorosamente made in Italy.

Le loro gamme di prezzi sono piuttosto ampie, e possono anche toccare cifre importanti, come la lampada a sospensione Spectral Light di Philippe Rahm di Artemide in vetro che si aggira intorno ai 7.000 euro.