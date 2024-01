Qual è il prezzo del lampadario della nuova casa di Chiara Ferragni? E' firmato Venini

Da qualche settimana, Chiara Ferragni, Fedez, i piccoli Leone e Vittoria a la cucciola Paloma si sono trasferiti nella nuova casa. I coniugi hanno pian piano mostrato ogni angolo della dimora, compreso il maxi lampadario del salone: vediamo qual è il prezzo.

Qual è il prezzo del lampadario della nuova casa di Chiara Ferragni?

A metà novembre 2023, Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti nella nuova casa. Si tratta di un attico da mille e una notte, situato nella zona CityLife a Milano, e costruito a misura Ferragnez dallo studio di architettura 131design. L'appartamento - anche se per metratura dovremmo definirlo maxi villone - sorge all'interno del complesso di lusso Residenza Libeskind 2, dal nome dell'architetto che l'ha progettato Daniel Libeskind.

Stanze ampie, palestra, sala cinema, bagni privati per ogni componente della famiglia, cabine armadio grandi quanto un normale appartamento, terrazzi che circondano l'intero perimetro e chi più ne ha ne metta. La nuova casa di Chiara e Fedez, stando ad alcune indiscrezioni, è costata più di 3 milioni di euro. A questa cifra, ovviamente, si devono aggiungere le spese di ristrutturazione.

Ogni stanza dell'attico è curata fin nei minimi particolari. Tra i primi dettagli che la Ferragni ha mostrato ai fan c'è il lampadario del salone. Si tratta di un complemento d'arredo di design, interamente made in Italy, firmato da Venini. Il prezzo di vendita, considerando che stiamo parlando di pezzo unico, non è noto, ma possiamo comunque farci un'idea.

Il lampadario di Chiara Ferragni è firmato Venini: i dettagli

Il lampadario del salone della nuova casa di Chiara Ferragni è posizionato proprio sopra al tavolo circolare, che ovviamente vanta anche sedie di design. Prodotto da Venini, è un modello Poliedri Chandelier, che si distingue dagli altri per lo stile vintage.

E' composto da 178 pezzi poliedrici in vetro trasparente di Murano, che hanno varia lunghezza e cadono a cascata. Il lampadario vanta sei livelli e una struttura portante in ottone. Con lo spazio per ben 13 lampadine, Chiara le ha scelte a luce calda, in modo da creare un'atmosfera rilassante anche nel salone.

Il lampadario Poliedri Chandelier firmato da Venini è stato realizzato per la prima volta nel lontano 1958 da Carlo Scarpa. Non stupisce, quindi, che questo modello non sia disponibile sul sito dell'azienda. Si tratta, infatti, di un pezzo unico che, al momento, non ha un valore certo. Illuminazioni simili a quella della Ferragni, sul sito ufficiale sono in vendita al prezzo di 2.230 euro.

Immaginiamo, però, che il lampadario scelto dai Ferragnez abbia un costo molto, molto superiore.