Larry Ellison: ecco a quanto ammonta il patrimonio del fondatore di Oracle

A quanto ammonta il patrimonio di Larry Ellison? Secondo Forbes, è uno degli uomini più ricchi al mondo, il quinto per l'esattezza.

Larry Ellison: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1944, Larry Ellison è uno degli uomini più ricchi al mondo. Dopo un'infanzia travagliata, che l'ha visto a soli 9 mesi essere abbandonato dalla mamma, è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. Fondatore e maggiore azionista di Oracle, una società di database che ha registrato un fatturato di 42,4 miliardi di dollari al 31 maggio 2022, possiede diverse partecipazioni. Tra queste spiccano: Tesla, una squadra di vela e l’evento tennistico Indian Wells.

Non solo, Larry è proprietario anche diversi immobili, tra cui l’isola Lanai delle Hawaii. Secondo Forbes, nel 2024 il suo patrimonio è pari 154,9 miliardi di dollari. Grazie alle sue fortune, Ellison ha conquistato il quinto posto della classifica degli uomini più ricchi al mondo.

E' bene sottolineare che il fondatore e maggiore azionista di Oracle è un fedelissimo delle classifiche di Forbes. La prima volta che ha fatto il suo ingresso in graduatoria era il 1993 e vantava un patrimonio netto di 1,6 miliardi di dollari. Mentre, nel 2023 ha superato Jeff Bezos, scippandogli il terzo posto in classifica.

Larry Ellison: un patrimonio immobiliare immenso

Larry Ellison ha co-fondato Oracle e ha mantenuto il ruolo di Ceo per ben 37 anni, fino al 2017. Oggi ne è presidente, ma è merito suo se l'azienda è diventata leader mondiale del settore della tecnologia. Non solo, negli ultimi tempi, specialmente dopo l'avvento dell'AI, Oracle è diventato il "fornitore numero uno di software di intelligenza artificiale generativa".

Grazie alla sua carriera, l'imprenditore è riuscito ad acquistare una serie di proprietà di prestigio. Secondo le stime, possiede un patrimonio immobiliare di oltre 1 miliardo di dollari. Pensate che l'isola che ha acquistato alle Hawaii nel 2012 ha oggi un valore molto più alto dei 300 milioni di dollari che ha sborsato per accaparrarsela.

Non accumula solo denaro e proprietà, Larry è anche una sorta di 'benefattore' politico. Nel 2023 ha donato più di 20 milioni di dollari alle cause repubblicane prima delle elezioni mid term, in gran parte finanziando un super-PAC legato al senatore Tim Scott (R-S.C.). Scott lo aveva addirittura definito uno dei suoi "mentori".

