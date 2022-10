Robert Lewandowski, tra gli attaccanti più forti in circolazione, alla cerimonia di premiazione per l'assegnazione del pallone d'oro 2022 si è presentato con un Casio al polso. Il calciatore polacco ultra milionario resta umile e chissà, magari lancerà una moda accessibile a tutti.

Lo stile e la classe, sia in campo che fuori, non mancano all'attaccante polacco in forza al Barcellona ed ex Bayern Monaco. Purtroppo non ha mai vinto un pallone d'oro, nemmeno nel 2020 quando l'avrebbe meritato a causa della cancellazione dell'assegnazione del trofeo a causa della Pandemia di Coronavirus. Quest'anno Lewandowski si è piazzato al quarto posto nella classifica generale ed ha conquistato il premio come calciatore che ha segnato più di tutti nella stagione precedente. Al di là degli elogi, molti hanno notato un dettaglio: un casio al polso del calciatore. Molti erano increduli, altri curiosi. Con le cifre faraoniche tra sponsor e stipendio, Lewandowski potrebbe permettersi orologi molto più costosi, ma nonostante tutto non ha rinunciato alla semplicità.

Quanto vale l'orologio di Lewandowski paragonato a quello di altri calciatori

L'orologio indossato dall'attaccante è un Casio Vintage Unisex in colore oro. Il suo prezzo è 60 euro. Il Casio è un orologio che conoscono tutti ed è tra i più accessibili economicamente sul mercato. Icona dei giovani da moltissimi anni, è stato scelto anche dal milionario calciatore del Barcellona. Questo accessorio è lontano dai canoni del lusso che caratterizzano la maggior parte degli sportivi. Di norma, da Messi a Ronaldo, passando per Karim Benzema, vincitore del pallone d'oro 2022, gli orologi indossati hanno prezzi da capogiro e nella maggior parte dei casi non sono accessibili. I motivi sono due: o sono realizzati solo per l'occasione o costano davvero troppo. L'esempio più recente e significativo può essere quello del Richard Mille Chronograph RM65-01, l'orologio lussuosissimo indossato da Karim Benzema dal valore di oltre 700.000 euro.

E se dovesse nascere una nuova moda? Per essere come Lewandowski non bisognerà necessariamente essere milionari

Robert Lewandowski potrebbe aver aperto anche ad una nuova moda. Quante volte si sente dire: "Vorrei essere come quel calciatore". Spesso si invidiano la fama, gli stipendi e lo stile di vita di questi modelli che si cerca di imitare. Stavolta forse non sarà impossibile ambire ad essere come uno di loro, soprattutto se si tratta di uno dei più forti al mondo. Dopo la lezione di umiltà del calciatore polacco, magari tutti, almeno nello stile, potranno sentirsi un po' Robert Lewandowski senza dover avere per forza uno stipendio a sei zeri. Ovviamente l'attaccante polacco ha anche orologi dal valore inestimabile, ma la scelta di indossare un Casio dal valore di 60 euro la dice tutta sua persona. Ben venga che passi questo messaggio anche per le nuove generazioni che si avvicinano al mondo del calcio.