Lewis Hamilton, dove abita il campione di Formula 1: le foto delle 4 residenze di lusso

Lewis Hamilton, campione di Formula 1, è considerato uno dei volti più noti del Motorsport. Il britannico, infatti, è il pilota con il maggior numero di gran premi vinti in Formula 1, cioè 103.

Oltre alla notorietà da pilota, Hamilton è però conosciuto anche per la passione nel mondo della moda e dello show business. Nel corso della sua carriera, ha accumulato un grande patrimonio, che ha investito nell'acquisto di case e auto da sogno.

Scopriamo dove abita Lewis Hamilton e quali sono le 4 case da sogno acquisite in giro per il mondo.

Lewis Hamilton: ecco dove abita il campione britannico di Formula1

Quando si parla di case da sogno, Lewis Hamilton può vantare diverse proprietà esclusive. Grazie alla sua fama, infatti, è diventato molto ricco e ha deciso di investire parte del suo capitale nell'acquisto di diverse proprietà immobiliari in giro per il mondo. Osserviamole nel dettaglio.

1. Attico a New York

Nel 2019 Hamilton ha deciso di acquistare un superattico di 600 metri quadrati nel quartiere di Manhattan a New York.

In particolare, l'attico è stato acquistato per 32 milioni di sterline e si trova in una zona Vip in cui vive anche la leggenda della NFL Tom Brady. La proprietà è caratterizzata da un'ampia area esterna con:

• piscina

• palestra

• campo di squash

• biblioteca

• cantina

La perla dell'attico, però, è la vista. L'affaccio sul fiume Hudson e sulla Statua della Libertà, infatti, rendono questa location davvero unica nel suo genere.

Hamilton, inoltre, è proprietario di un appartamento del valore di circa 38 milioni di sterline nel quartiere di Tribeca, dove però non ha mai abitato. Ad oggi, infatti, non si sa se l'abbia già venduta o meno.

2. Villa a Kensigton

Nel 2017 Hamilton ha acquistato una villa di 4 piani a Kensigton, un quartiere a Ovest di Londra.

L'investimento è stato di 18 milioni di sterline e dispone di:

• 6 camere da letto

• un'enorme cucina a vista

• un'ampia sala da pranzo

• giardino con aree di accoglienza e dependance

La villa, costruita nel 1860 da Samuel Johns dispone anche di 4 sale da ricevimento e 2 enormi bagni. Inoltre, ha sempre ospitato figure celebri, tra cui Christopher Bailey, capo designer di Burberry e suo marito Simon Woods.

3. Attico a Ginevra

Uno dei posti preferiti di Hamilton è l'attico che possiede nella città svizzera di Ginevra. L'appartamento dispone di:

• 3 ampie camere da letto

• una spaziosa cucina

• grande salotto in cui Lewis si rilassa con amici e parenti

Come nel caso dell'attico di New York, l'unicità dell'attico è data dalla vista. L'attico, infatti, si affaccia direttamente sul lago, regalando panorami mozzafiato.

4. Appartamento a Montecarlo

Come molti piloti di Formula 1, anche Lewis Hamilton risiede nel Principato di Monaco, in particolare a Montecarlo.

Di quest'ultima abitazione non si hanno molte informazioni, ma è sempre stato definito da Hamilton come "casa". L'appartamento però, secondo alcuni rumors, si troverebbe nel quartiere di Fontviellie.

L'abitazione è costata 15 milioni di dollari e possiede:

• diverse camere da letto

• bagni privati

• palestra

• SPA

• terrazza di 30 metri quadri da cui è possibile godere di una vista su tutto il Principato

Leggi anche: I 10 paesi con le case più belle al mondo: ecco come si posiziona l'Italia