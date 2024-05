Scopriamo insieme quanto guadagna Lilli Gruber, volto noto di La7 che sta facendo parlare di sé per il suo battibecco con Enrico Mentana. La giornalista non ha svolto solo la sua professione attuale, ma è stata anche un’eurodeputata e ha scritto diversi molti libri che hanno avuto un enorme successo.

Lilli Gruber, quanto guadagna la giornalista di La7

Stimare il patrimonio o i guadagni di Lilli Gruber non è semplice in quanto si tratta di una donna molto riservata che non ha mai fatto parlare tropo di sé se non per la sua professione. Non si conosce la cifra reale percepita annualmente (o mensilmente) dalla giornalista ma possiamo solo dedurre che, vista l’esperienza e il pubblico che riesce ad appassionare alle sue trasmissioni, il suo stipendio potrebbe avere diversi zeri e magari superare di gran lunga gli stipendi medi percepiti nella nostra Nazione.

Ai compensi percepiti in qualità di giornalista e conduttrice televisiva vanno aggiunti quelli percepiti come scrittrice. La Gruber ha infatti scritto ben 15 libri e la maggior parte di essi ha avuto un enorme successo.

Dal 2004 al 2008 Lilli Gruber ha inoltre percepito lo stipendio da eurodeputata dopo che è stata eletta al Parlamento europeo. La giornalista ha però rinunciato alla pensione da politica in quanto aveva rassegnato le dimissioni sei mesi prima del termine della legislatura.

Il battibecco tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana

Il nome della giornalista di La7 sta facendo il giro dei principali giornali italiani non solo per le sue qualità giornalistiche e televisive, ma perché è stata protagonista di un battibecco con il collega Enrico Mentana, direttore del TgLa7. La Gruber, nella puntata di 8 e mezzo del 6 maggio 2024, ha attaccato il collega perché ha chiuso il telegiornale alle 20.46, togliendo alla sua trasmissione ben 16 minuti.

La giornalista e conduttrice televisiva, in apertura del programma, si è scusata con i suoi telespettatori e ha attaccato Mentana così:

BUONASERA E BENVENUTI ALLE 20.46 NON ALLE 20.30 E A 8 E MEZZO. MA INSOMMA, L’INCONTINENZA È UNA BRUTTA COSA. SCUSATECI DI QUESTO RITARDO.

La replica di Mentana non è tardata ad arrivare che si è rivolto così alla Gruber:

CHI CI HA SEGUITO, LILLI GRUBER, HA AVUTO PAROLE MOLTO SGRADEVOLI E OFFENSIVE NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO, SONO QUI DA 14 ANNI E NON HO MAI OFFESO NESSUNO.

