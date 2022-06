Il matrimonio è un giorno importante per tutte le coppie che desiderano coronare il loro sogno d'amore, ed è giusto che venga festeggiato in una location adatta all'occasione. Ecco le 10 più lussuose nel nostro Bel Paese!

L’Italia è oggetto di invidia in Europa così come il tutto il mondo per diversi motivi: il buon cibo, il calore della gente, l’arte e, ovviamente, la ricchezza di paesaggi e location mozzafiato che solo la conformazione geografica tipica della penisola è in grado di offrire.

Di conseguenza, il nostro Paese è meta ambita non solo per le vacanze estive, ma anche per la celebrazione di eventi importanti come i matrimoni: star e vip internazionali hanno scelto e continuano a scegliere città italiane per coronare il loro sogno d’amore, organizzando nozze da favola in luoghi semplicemente unici e memorabili.

Ecco un elenco delle migliori 10 location italiane perfette per un matrimonio da sogno.

1. Villa del Balbianello sul lago di Como

La Villa del Balbianello è una dimora risalente al XVIII secolo posta sull’estremità della penisola di Lavedo, affacciata sul suggestivo lago di Como e ricca di fascino e storia. Fino a qualche anno fa era di proprietà di Guido Monzino, cioè il primo esploratore italiano che ha raggiunto la vetta dell’Everest, mentre oggi fa parte del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Scelta anche da numerosi produttori cinematografici di Hollywood come location per girare le loro pellicole, la villa è in grado di stupire con il suo giardino panoramico e il meraviglioso accesso via lago.

Di seguito, il matrimonio di Deepika Padukone e Ranveer Singh

2. Serre del Castello di Racconigi a Cuneo

Il Castello di Racconigi, in provincia di Cuneo, mette a disposizione dei futuri sposi le sue serre appartenenti a un immenso complesso agricolo del XIX secolo voluto fortemente da re Carlo Alberto. Sono caratterizzate da un’architettura in stile neogotico romantico, con mattoni rossi che si specchiano su una maestosa vetrata in grado di regalare un’atmosfera assolutamente magica a un momento già di per sé importante.

Di seguito, il matrimonio di Luca Marrone e Astrid Prete

3. La Cervara a Portofino

L’Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino, in Liguria, conosciuta anche come La Cervara è una gemma preziosa posta nel cuore della Riviera di Levante: consiste in un’abbazia benedettina del 1361 affacciata sul mare, con uno straordinario giardino all’italiana caratterizzato dal glicine monumentale, semplicemente romantico. La Cervara si posiziona, a pieno titolo, tra le location più incantevoli per un matrimonio indimenticabile.

4. Villa di Maiano in Toscana

Anche la Toscana regala un posto strepitoso per convolare a nozze: ecco Villa di Maiano, costruita nel 1400 nel verde delle colline fiorentine, ricca di affreschi e arredi d’epoca, un giardino all’italiana e una terrazza super panoramica che si affaccia sulla città. Ogni minimo dettaglio è curato nei minimi particolari, dando vita a una cornice elegante e impeccabile per il giorno più bello di ogni coppia.

5. Villa TreVille a Positano

Una location romantica in un posto altrettanto romantico: Villa Treville, nel centro di Positano, sulla scogliera a picco sul mare, offre una vista su panorami mozzafiato e perfetti per festeggiare un matrimonio glamour e sofisticato. Non a caso, Franco Zeffirelli l’ha scelta come sua residenza estiva per ben 35 anni, trasformandola in un punto di incontro per celeberrimi nomi dello spettacolo. Con le sue suite raffinati, l’arredamento prezioso e spazi esterni davvero sublimi, Villa Treville è il paradiso che tutte le future coppie di sposi cercano per festeggiare il loro giorno speciale.

6. Villa Cimbrone in Costiera Amalfitana

Appena distante da Positano, ecco Villa Cimbrone nel cuore della Costiera Amalfitana. Si tratta di un hotel di lusso che offre atmosfere di altri tempi alle coppie che decidono di celebrare la loro unione in una location sul mare. Ricca di storia, luogo di incontro di aristocratici, politici e artisti provenienti da tutto il mondo, Villa Cimbrone rientra appieno tra le mete più ambite dalle coppie che non badano a spese.

7. Dimora delle Balze a Noto

Finalmente un po’ di Sicilia: tra Noto e Siracusa si trova Dimora delle Balze, una tenuta risalente al XIX secolo totalmente immersa nella natura e caratterizzata dai tipici colori del Mediterraneo. Si tratta di un mix perfetto tra oggetti d’epoca e arredi di design, che lasciano in bilico tra il passato e il presente in un contesto romantico ed emozionante.

8. Borgo Egnazia in Puglia

Al centro tra Bari e Brindisi ecco Borgo Egnazia: a pochi passi dal mare di Savelletri, consiste in un relais di lusso che riprende le sembianze di un’antica masseria. Nonostante si tratti di una struttura di recente costruzione, non è difficile ottenere l’atmosfera giusta: le forme e i colori sono quelle tradizionali pugliesi, che offrono una location esclusiva e incredibile sul meraviglioso mare della Puglia.

9. Masseria Torre Coccaro in Puglia

Altra location irresistibile in quel di Puglia con la Masseria Torre Coccaro, nata come luogo di difesa dall’invasione saracena per essere poi trasformata in un luogo raffinato dove festeggiare un matrimonio semplice ma elegante al tempo stesso, grazie alla presenza di un pergolato, un frantoio e una torre fortificata.

10. Coccaro Beach Club in Puglia

E a poca distanza dalla masseria, ecco la location perfetta per chi desidera festeggiare un matrimonio da sogno sulla spiaggia: Coccaro Beach Club, dove coccolare gli invitati con la brezza marina e il sottofondo delle onde del mare!