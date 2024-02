Luis Sal: ecco quanto guadagna l'ex socio di Fedez

Luis Sal è diventato popolare grazie al podcast Muschio Selvaggio, che conduceva con Fedez. Vediamo quanto guadagna lo youtuber e com'erano i suoi incassi ai tempi del sodalizio con il rapper Federico Lucia.

Classe 1997, Luis Sal è nato il 18 giugno a Bologna, da madre italiana e padre argentino. Dopo il diploma al Liceo Artistico della sua città, ha trascorso un periodo negli Stati Uniti. Tornato in patria, ha iniziato a lavorare in un bar e si è iscritto alla facoltà di Economia. Nel 2017, Luis ha deciso di aprire un canale YouTube e in poco tempo ha ottenuto un grande successo. Quanto guadagna?

Prima di vedere gli incassi dello youtuber dobbiamo fare una precisazione. Sal ha raggiunto grande popolarità nel 2019, prima con la partecipazione a Celebrity Hunted con Fedez, poi con l'apertura del podcast Muschio Selvaggio, sempre insieme al rapper. La co-conduzione del format è andata avanti fino al 2023, quando ha litigato con Federico Lucia ed è stato messo alla porta.

Ad oggi, Luis Sal vanta 1,85 milioni di persone iscritte al suo canale YouTube e oltre 2 milioni di follower su Instagram. I suoi account, specialmente dopo l'addio a Muschio Selvaggio, non vengono eccessivamente curati. Pertanto, visto che il suo lavoro era collegato al mondo virtuale, ci sentiamo di dire che i suoi guadagni siano inferiori, forse anche di parecchio, rispetto all'anno scorso.

Quanto guadagna Luis Sal? Non sappiamo dare una risposta certa. Tutto, infatti, dipende dalla monetizzazione dei suoi video su YouTube e dai contenuti che posta su Instagram. Considerando che entrambi gli account sono fermi a qualche mese fa, possiamo ipotizzare che il patrimonio dello youtuber, dopo l'addio a Muschio Selvaggio, abbia subito un calo importante.

Di certo, la partecipazione a Celebrity Hunted e i quasi tre anni al podcast gli avranno fatto guadagnare bei soldini, diverse centinaia di migliaia di euro, ma ad oggi potrebbe averli spesi. La situazione potrebbe cambiare grazie alla decisione del tribunale di Milano, che ha accettato il suo ricorso per la proprietà di Muschio Selvaggio. Adesso Fedez ha due possibilità: cedere a Luis Sal il suo 50%, oppure ricomprare la sua quota. Di certo, questa battaglia legale frutterà allo youtuber un guadagno interessante.

Ovviamente, dopo la diffusione della notizia inerente il suo adorato podcast, Fedez ci ha tenuto a smentire, in parte, la faccenda. A suo dire, il tribunale di Milano non ha ancora deciso nulla. Federico ha dichiarato:

Il tribunale di Milano non ha 'decretato' che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal. Anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Un giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell'interesse della società Muschio Selvaggio srl e non nell'interesse di Luis Sal! Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda. Detto ciò, grazie a tutte le persone che sostengono il lavoro di questi 10 mesi a Muschio Selvaggio. Lavoro portato avanti con la sola forza della passione. Abbiamo seguito il solo desiderio di cercare di portare contenuti di qualità. Non è stato un periodo facile per tutte le persone che lavorano a questo progetto. Persone che ringrazio.