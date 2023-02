Ecco quanto guadagna Luisa Ranieri, attrice popolare e moglie di Luca Zingaretti

Luisa Ranieri sta avendo un enorme successo sul piccolo schermo anche se era già famosa per la sua carriera nel mondo del cinema. Viene da chiedersi dunque: "Ma quanto guadagna la Ranieri?". Ecco il suo possibile patrimonio.

Scopriamo quanto guadagna Luisa Ranieri

Questa è una regola che vale per tutti i personaggi del mondo dello spettacolo: non esiste uno stipendio fisso. Eh già, quasi tutti hanno un ingaggio e un patrimonio diverso a seconda della loro popolarità. Dunque, sapere di preciso quanto guadagni Luisa Ranieri è pressappoco impossibile. Ciò che si può fare, però, è una stima. L'attrice napoletana ha una seguito ed una fama non indifferenti dato che si tratta di una delle attrici più note ed apprezzate dell'intero panorama cinematografico italiano.

In media, un attore, potrebbe arrivare a percepire anche dai 50mila ai 60mila euro per una puntata di una serie TV. Dal momento che Luisa Ranieri potrebbe guadagnare dalla media a qualcosa di superiore, il suo patrimonio dovrebbe avere cifre da capogiro. Tralasciando le puntate delle serie TV, va anche detto che la maggior parte dei suoi proventi arriva dal cinema e, in quel caso, i guadagni possono essere anche più alti, soprattutto perché i suoi film sono stati quasi tutti un successo.

Chi è Luisa Ranieri: carriera e vita privata dell'attrice napoletana

Luisa Ranieri è nata a Napoli il 16 dicembre 1973. Ha iniziato a recitare nel 2001 e il suo film d'esordio è stato "Il principe e il pirata" di Leonardo Pieraccioni. Contemporaneamente diventa famosa grazie ad uno spot pubblicitario della "Nestea", in cui recita la frase: "Antò, fa caldo".

Il successo non tarda ad arrivare e il primo decennio del 2000 per l'attrice napoletana è in grande ascesa. La Ranieri ha recitato nel film comico di successo di Vincenzo Salemme "SMS - Sotto mentite spoglie" (2007), nel film "Gli amici del bar margherita" (2009) di Pupi Avati e nel film "La vita è una cosa meravigliosa" (2010) di Carlo Vanzina

Il successo sul piccolo schermo arriva nel 2005, grazie alla miniserie TV "Cefalonia", dove recita con il marito Luca Zingaretti. Tra le serie di successo di Luisa Ranieri figurano anche: "O'Professore", "Amiche mie", "Luisa Spagnoli" e "La vita promessa".

Tornando al cinema, dal 2011 al 2021 ha partecipato a pellicole come: "Immaturi", Immaturi - il viaggio", "Allacciate le cinture", "Veleno", "Napoli velata", "È stata la mano di Dio" e "7 donne e un mistero". L'ultimo lavoro di Luisa Ranieri che è iniziato nel 2021 ed è ancora in corso, è la serie di Luca Miniero "Le indagini di Lolita Lobosco", dove interpreta la protagonista che prende il nome dal titolo della serie.

Come già anticipato Luisa Ranieri è sposata dal 2005 con Luca Zingaretti. La coppia ha due figli: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, nata il 27 luglio 2015. La Ranieri è cognata dell'attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, fratello del marito.

