Quanto valgono le macchine da cucire Singer? Questi modelli fruttano una piccola fortuna

Chi avrebbe mai detto che una vecchia macchina da cucire potrebbe fruttare un bel gruzzolo? È il caso delle macchine da cucire Singer: quanto valgono? In molti, fortunati possessori di uno dei pezzi che hanno fatto la storia del cucito se lo saranno domandato.

Ebbene, alcuni modelli valgono un piccolo capitale, poiché ricercati dai collezionisti, al pari delle monete rare o dei gettoni telefonici.

Oggi scopriremo insieme quali sono i modelli di maggior valore, perché ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

Quanto valgono le macchine da cucire Singer: i modelli più ricercati

Per comprendere quanto vale una macchina da cucire Singer, come vedremo insieme, bisogna verificare sia l’anno di produzione, sia la tipologia di macchina in proprio possesso.

Ci sono alcuni modelli che possono addirittura raggiungere una piccola fortuna, che va dai 400 ai 600 euro, a seconda dell’anno e della tipologia.

Tra i modelli attualmente più ricercati dai collezionisti, vi sono la Singer 66, la Singer 301, la Singer classe 127. Inoltre, venne prodotta una specifica macchina Singer a forma di violino, oggi molto difficile da trovare. Anche questo modello, ovviamente, rientra tra quelli di maggior valore per la sua particolarità.

È bene poi considerare che il modello di macchina più diffuso, che ad oggi è quello in possesso dei più, è la Singer 401.

Anche se comune, se datata almeno Anni 60, questo pezzo da collezione è oggi molto ricercato. Si tratta della classica macchina da cucire con annesso piccolo mobiletto, molto in voga a partire dal 1960.

In buono stato di conservazione, può fruttare fino a 150 euro se rivenduta ai collezionisti.

Macchine da cucire Singer, quanto valgono? I fattori che influenzano il prezzo

Oltre ad individuare l’esatto modello in proprio possesso, vi sono altri fattori da considerare.

Chi si domanda quanto valgono le macchine da cucire Singer dovrà innanzitutto analizzare, come già anticipato, l’anno di produzione. I modelli prodotti tra gli Anni 50 e 60 del Novecento sono abbastanza ricercate, ma è ovvio che un prodotto realizzato nei primi anni del Novecento o addirittura a fine Ottocento può raggiungere prezzi esorbitanti se rivenduto all’asta.

Di norma, per poter rivendere una macchina Singer come pezzo d’antiquariato, questa deve essere datata.

Importantissimo, dunque, sarà risalire all’anno di produzione: per farlo, basta analizzare il numero di serie.

Individuare una macchina prodotta prima del Novecento è abbastanza semplice, dato che i numeri di serie di questi prodotti sono composti solamente da cifre. Nel caso in cui, all’interno del numero di serie, siano presenti anche lettere, questo significa che la macchina è stata prodotta a partire dai prima anni del Novecento.

Anche la tipologia di macchina può fare la differenza. Le più diffuse sono infatti quelle domestiche, ma i collezionisti potrebbero essere più interessati ad un modello industriale, che chiaramente è più difficile da trovare.

Il classico esempio è quello del modello Faetherweight 222K, che risale al 1953. Dato che questo specifico modello industriale fu prodotto solo per pochi anni, ne esistono ad oggi solamente pochissimi pezzi.

Per questa ragione, i collezionisti potrebbero pagare ben più di poche centinaia di euro per averla.

È chiaro che, infine, anche lo stato di conservazione del prodotto può influenzare il prezzo. Se la macchina funziona, possiede la custodia e non presenta ruggine o segni del tempo, il suo valore sarà sicuramente superiore, rispetto ad un modello in pessimo stato di conservazione.

Come e dove venderle?

Nel caso in cui si possieda una delle macchine da cucire Singer prodotte fino agli Anni 60 e si abbia intenzione di rivenderle, le opzioni sono diverse.

Generalmente, il consiglio principale è quello di affidarsi ad un sito di aste online specializzato in oggetti da collezione.

Ad oggi, comunque, anche i siti non specializzati offrono un’opportunità per rivedere (o, perché no, per acquistare) oggetti da collezione. Ad esempio, su piattaforme come eBay è possibile mettere in vendita all’asta diverse tipologie di oggetti d’antiquariato.