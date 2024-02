Macchine da scrivere Olivetti, quanto valgono: se hai uno di questi modelli, hai un tesoro

Negli ultimi anni, le macchine da scrivere hanno conosciuto una rinascita sorprendente nel mondo dei collezionisti, diventando ambiti oggetti vintage.

Quello che un tempo era uno strumento comune per la scrittura è oggi un pezzo ricercato per la sua estetica retrò e il fascino nostalgico che porta con sé, di un’epoca in cui ancora non c’erano computer, tablet, smartphone e tutti gli altri schermi a cui siamo ormai assuefatti.

Se hai una di queste macchine dimenticata in cantina, potresti avere un tesoro inaspettato che potrebbe farti guadagnare qualche soldo extra. Dopo aver discusso del valore delle macchine Singer in un articolo precedente, oggi capiremo quanto valgono le macchine Olivetti, un marchio rinomato nel mondo delle macchine da scrivere.

Quanto vale oggi una macchina da scrivere Olivetti

Sebbene le macchine da scrivere Olivetti siano molto apprezzate nel mondo delle collezioni vintage, non sono necessariamente le più costose sul mercato. In realtà, il valore di una macchina da scrivere dipende spesso dalla sua storia e dal suo precedente possessore.

Basti pensare alla macchina Olivetti utilizzata da Cormac McCarthy per scrivere il suo celebre romanzo "La strada". Proprio per il fatto di essere appartenuta all’illustre scrittore, questa macchina da scrivere è stata venduta, nel 2009, per la strabiliante cifra di 254.500 dollari.

Ma anche senza il prestigio di essere appartenuta a un famoso scrittore, c'è comunque la possibilità di guadagnare vendendo una macchina Olivetti vintage. Anche se non tutti i modelli raggiungono cifre così alte, è comunque possibile ottenere un piccolo guadagno, specialmente se la macchina è in buone condizioni ed è desiderata dai collezionisti.

Quanto valgono le macchine da scrivere Olivetti: i modelli più apprezzati

Ma quali sono i modelli più ricercati o apprezzati dai collezionisti? Tra alcuni dei modelli più interessanti ci sono:

• Olivetti M20: Una M20 del 1920 può essere venduta a un prezzo che oscilla tra i 350 e i 500 euro, a seconda delle condizioni e della richiesta sul mercato;

• Olivetti M40: Una M40 di prima serie degli anni '30 può essere valutata intorno ai 300 euro, considerando la sua rarità e il suo valore storico.

La Valentine è un altro modello molto apprezzato di macchina da scrivere Olivetti, conosciuta in Italia come "la rossa portatile". Questo modello, se completo di imballo originale e in condizioni eccellenti, può facilmente raggiungere il valore di 1.000 euro. La sua combinazione di design accattivante e funzionalità la rende particolarmente ricercata dai collezionisti.

Quanto può valere una macchina da scrivere Olivetti Lettera 22

Ma parliamo ora di uno dei modelli che con più probabilità ci si ritrova in casa – o meglio, in cantina. Parliamo della Olivetti Lettera 22, uno dei modelli di maggior successo che la Olivetti produsse negli anni ’50, ricevendo premi sia in Italia che all’estero.

Diverse sono le persone illustri che si sono servite di questo modello. Pensiamo, per esempio, a Philip Roth, a Pierpaolo Pasolini o al giornalista Enzo Biagi. È difficile che tu abbia in casa la Olivetti Lettera 22 utilizzata da uno di questi personaggi illustri, ovviamente. Ma sappi che anche una semplice Olivetti Lettera 22, se ben tenuta, può permetterti di guadagnare un bel gruzzoletto.

Se possiedi una Lettera 22 prima serie puoi venderla anche a 200 euro.

Quanto può valere una macchina da scrivere Olivetti Lettera 32

Al pari della Lettera 22 anche una macchina da scrivere Olivetti Lettera 32 può fruttare un po’ di soldi. Parliamo di un modello che è stato commercializzato a partire dal 1963.

Anche in questo caso, non parliamo di cifre esorbitanti, ma che possono sempre far comodo, soprattutto se non si è legati emotivamente all’oggetto. Una macchina da scrivere Olivetti Lettera 32 può essere venduta a un prezzo che oscilla tra i 100 e i 200 euro.

Dove comprare e vendere vecchie macchine da scrivere Olivetti

Se hai una macchina da scrivere Olivetti in casa e desideri liberartene, ricorda sempre di effettuare un controllo sul modello e condurre un po' di ricerca per assicurarti di venderla al prezzo giusto.

Anche se potresti non possedere un modello raro o particolarmente prezioso, c'è comunque la possibilità di guadagnare vendendo la tua macchina da scrivere vintage. Oggi, la maggior parte delle persone utilizza canali online, come siti di vendita e aste, per acquistare o vendere macchine da scrivere vintage, il che consente di svolgere transazioni comodamente da casa propria.

Inoltre, vale sempre la pena esplorare gruppi sui social network dedicati ai collezionisti per trovare potenziali acquirenti e proporre il proprio prezzo. Con un po' di pazienza e ricerca, è possibile ottenere un buon affare sia da venditore che da acquirente.

