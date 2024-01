Marco Tronchetti Provera: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Nato in una famiglia particolarmente benestante, Marco Tronchetti Provera ha contribuito con la sua carriera ad aumentare il patrimonio che già aveva alla nascita. A quanto ammontano le sue ricchezze? I comuni mortali faranno fatica a decifrarle.

Marco Tronchetti Provera: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1948, Marco Tronchetti Provera è nato il 18 gennaio a Milano da una famiglia borghese lombarda. Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi della sua città, si è trasferito a Londra per lavorare presso la compagnia di trasporti e logistica P&O. Tornato in Italia, ha dato il via alla sua carriera imprenditoriale.

Da quel momento ad oggi, Tronchetti Provera ha ricoperto diversi incarichi prestigiosi, come: presidente esecutivo di Camfin S.p.A., vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli, vicepresidente di Mediobanca, membro dell’International Advisory Board di Allianz e membro del comitato esecutivo di Aspen Institute, del consiglio direttivo di Assolombarda, Confindustria e Assonime. Questi sono soltanto alcuni ruoli che ha rivestito, per cui è scontato sottolineare che il suo patrimonio sia, ancora oggi, particolarmente ingente.

Attualmente, Marco è vicepresidente esecutivo di Pirelli. Stando ai compensi resi pubblici dall'azienda, tra quota fissa, bonus, incentivi e altri benefici, nel 2022 Tronchetti Provera ha percepito un guadagno totale di 20.636.750 euro.

Marco Tronchetti Provera, quando ricchezza chiama ricchezza

Lo stipendio che Tronchetti Provera ha percepito da Pirelli, pari a 20.636.750 euro, è così suddiviso: 2.465.000 euro di compensi fissi, 17.401.260 euro di bonus e incentivi, 100.000 euro per la partecipazione a comitati e 670.490 euro per i benefici non monetari.

E' bene sottolineare che i bonus si riferiscono al periodo 2020/2022 e vengono erogati in un'unica soluzione al termine. Inoltre, tramite la controllata Camfin, Marco possiede 140.959.399 azioni della società.

Stando a quanto si apprende da QuiFinanza, tra il 2011 e il 2022, Tronchetti Provera ha incassato in totale poco inferiore a 88 milioni di euro. Negli anni, i compensi risultano così suddivisi:

• 2022: 20.636.750 euro

• 2021: 8.145.047 euro

• 2020: 2.840.314 euro

• 2019: 4.513.980 euro

• 2018: 8.092.788 euro

• 2017: 7.764.275 euro

• 2014: 5.417.763 euro

• 2013: 5.189.548 euro

• 2012: 3.083.549 euro

• 2011: 22.276.810 euro

E' chiaro, quindi, che anche solo basandosi sugli stipendi percepiti per l'incarico in Pirelli, il suo patrimonio sia quasi indecifrabile per i comuni mortali.